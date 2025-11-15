台西海口生活館荒廢 議員質疑如鬼屋、雲縣府行政怠惰

台西海口生活館荒廢多年如今雜草叢生、館舍髒亂不堪，議員顏嘉葦批不見縣府整修、規畫活化，任其荒廢，質疑有行政怠惰，應拿出積極作為。（圖由顏嘉葦提供）

雲林縣台西鄉海口生活館因經營不易，已荒廢多年。縣議員顏嘉葦在縣議會定期會多次質詢關心，指此地如今已像鬼屋，恐有地方治安死角，質疑縣府行政怠惰，應要有積極作為。對此縣府表示，已編列千萬經費改善修復，預計今年底完成工程發包，明年7月完工。

台西海口生活館2014年營運，當時希望打造台灣西海岸生態主題館，以招標方式讓民間團體負責經營，過去每當週末都會有活動，也能在此立式划槳、賞鳥，成為親子遊憩熱門景點，2023年因小犬颱風侵襲導致館舍受損嚴重，加上經營團隊契約到期暫停營業，大門深鎖迄今。

顏嘉葦多次在議會定期會質詢館舍活化進度，她表示，過去台西海口生活館各種活動陸續舉辦，熱鬧非凡，不過如今可看到的是雜草快比人高、護欄破損毀壞、廁所髒亂不堪，每次定期會詢問進度，都得到有在規劃等答覆，遲遲未見有明顯作為，如今現場像鬼屋，斷水斷電，一個人行走在那兒，心裡還會發毛。

顏嘉葦痛批，荒廢多年的館舍，不見縣府整修、沒有規畫、沒有活化，加上館舍並未封閉，如民眾進入除了有安全問題外，恐也會衍生地方治安死角疑慮，質疑縣府有行政怠惰，應該更要拿出積極作為，不要一拖再拖。

縣府城鄉處長林長造表示，目前已編列1千萬元經費，啟動台西海口生活館修復及活化工程，將改善室內地坪、天花板、門窗、水電及外牆等，更兼顧結構安全與環境整體美化，預計今年底完成工程發包，明年7月竣工，未來將妥善運用館舍，兼顧環境教育、觀光推廣與在地發展。

