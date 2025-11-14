為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 雲林縣

    男子假購物借錢後消失 雲林斗南、西螺及四湖都有攤商受害

    2025/11/14 19:53 記者黃淑莉／雲林報導
    受害攤商PO出男子涉嫌先購物再以買香菇為由借錢詐騙的惡行，雲林斗南、西螺及四湖都有攤商受害。（擷圖自臉書社團「我是雲林人」）

    雲林近來出現一名男子先假裝向攤商買東西，再以車子故障或東西太多，請攤商載他到指定地點，途中又以要「買香菇」為由向攤商借錢，拿到錢下車即消失無蹤，受害攤商苦等許久才知被騙。四湖受害攤商在臉書社團PO出嫌犯身影，斗南、西螺受害攤商也留言，提醒大家小心被騙。

    受害攤商PO文揭惡行

    四湖受害攤商PO文，指11月13日一名男子走到貨車水果攤買了很多，走去對面飲料店買飲料請貨車攤商喝，並說東西太多，車子壞了沒辦法載，請攤商協助載送到北港，途中就說要買香菇，錢不夠跟攤商借了5000元，下車後不見人影。

    有西螺的受害水果攤10月26日也遭該男子以同樣手法「借」走4000元。另斗南賣愛玉的店家看到PO文留言說，9月10日該名男子佯裝問到虎尾怎麼搭公車，說車子壞了已拖吊回虎尾，並訂了80杯，裝好後順便載他回虎尾，途中說家裡是做總舖師接到大單要到市場買香菇，有開口借錢他拒絕，一樣下車後就沒再回來，幸好他把棄單經過PO文，顧客協助消化，減少損失。

    台西分局表示，警方根據監視器影像已掌握涉案男子身分，將通知到案說明，男子犯案手法大同小異，都是先假裝消費，再藉口借錢詐騙，呼籲攤商及店家銀貨兩訖，一手交錢一手交貨，遇有大單需要協助送貨也要先收取訂金，以免遭詐騙或棄單。

    受害攤商PO出男子涉嫌先購物再以買香菇為由借錢詐騙惡行，雲林斗南、西螺及四湖都有攤商受害。（擷圖自臉書社團「我是雲林人」）

