涉4案通緝犯騎車 路上遇警鷹眼栽跟頭

斗南分局古坑分駐所所長黃振潁休假外出買東西，展現警覺性及敏感度逮捕通緝犯。（記者黃淑莉攝）

2025/09/14 13:34

〔記者黃淑莉／雲林報導〕林姓男子9月9日駕駛砂石車在國1林口段違規被國道警察攔停，沒想到他假意配合後又逃逸，過程警方鳴笛、喊話，甚至拔槍喝止他都不配合依然突破封鎖逃逸。沒想到2天後騎機車在斗六的路上，被休假外出買東西的斗南警分局古坑分駐所所長黃振潁發現逮捕，警方表示，林男因4案件被通緝中。

林男因涉及廢棄物清理法等4案件被多處地方法院、地檢署發布通緝中，家住斗六的黃振潁11日晚上到斗六火車站附近買東西，騎機車回家途中，與騎機車對向而來的林男擦身而過，黃振潁當下覺得面熟，隨即認出是通緝犯，立即以電話通知附近警力支援。

由於路上有其他路人，黃振潁等林男停車時上前表明身分，林男一聽拔腿就跑，他上前追捕約10公尺成功壓制，支援警力隨後趕到現場協助搜索，在其隨身包裡查獲安非他命0.7公克與吸食器。

員警將林男帶回進一步偵訊，林男無奈說，成功逃了一次，沒想到還是被逮，警方才知他是9日在國1駕駛砂石車拒檢逃逸的肇事者。據指出，林男因4案被通緝，擔心會被關很久，家裡無人照顧，所以選擇逃逸，被逮當時是要騎機車到斗六車站搭火車到台中訪友。

黃振潁休假仍展現高度警覺與專業敏銳逮到通緝犯，不少警友得知讚賞他的「鷹眼」與記憶力，現年33歲的黃振潁從警11年，曾任派出所警員，斗六分局交通小隊警員、雲林縣警察刑警大隊偵查佐，之後到警大進修，去年底到古坑所擔任所長，黃振潁的父親黃海容也是警察，5年前才從斗六分局梅林派出所所長退休。

通緝犯國道拒檢逃逸，騎機車在路上遇鷹眼警栽了。（警方提供）

