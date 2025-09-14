濁水溪秋季限定美景 網友：台灣史詩級美景

濁水溪季節限定美景，甜根子草花海吸引許多民眾前往欣賞及拍照。（記者黃淑莉攝）

2025/09/14 12:07

〔記者黃淑莉／雲林報導〕入秋後西螺大橋、溪州大橋下方濁水溪床一大片甜根子草花海隨風搖曳，宛如白色波浪，不論是早晨曙光、黃昏夕陽或是烈日下都很美，吸引許多民眾前往拍照分享到社群媒體，有網友稱讚是台灣史詩級的美景。

濁水溪河床的甜根子草原本是水利署第四河川分署為防制揚塵播撒，意外成就濁水溪秋季限定美景，每到9月甜根子草開花季節，整片白色花海隨風搖曳像是白色浪花一波接著一波。

甜根子草花期是9月至11月，但9月中旬至10月中旬花況最佳，從溪州大橋到西螺大橋間一眼望去白芒芒，近來許多網友把空拍影片、照片上傳到社群媒體引起討論，有網友留言「好像宮崎駿電影的感覺」、「好美！如詩如畫」、「超美的」。

西螺警分局提醒，甜根子草在濁水溪河床，由於西螺大橋、溪州大橋車流量大，千萬不要把車停在橋上下車欣賞，可從溪州大橋下方河堤走步道進入，另甜根子草約有1人高，最好能結伴前往。

