財劃法爭議座談 張麗善盼訂修法時程 卓揆：「這個要大家幫忙」

2025/09/13 19:06

〔記者黃淑莉／雲林報導〕行政院長卓榮泰今（13）日邀集各縣市首長針對財政收支劃分法及中央對地方115年度補助情形座談，雲林縣長張麗善下午會議結束受訪指出，卓院長堅持財劃法需重新修法，因明年預算編列在即，她在會中希望能有明確時程，院長回覆「這個要大家幫忙」。

張麗善表示，感謝卓院長撥出時間聽地方反映問題，也體恤雲林是農業大縣，115年統籌分配稅款及計畫型補助等共計345億元，只比今年114年增加4億元，以雲林農業大縣的貢獻，這樣分配是不公平，要透過修法。

張麗善說，會議一開始卓院長就認為要重新修法，她在會中認為修法的目的希望把餅做大，裡面雖有小缺失，中央對地方一般補助款都可以行政命令把法定預算刪除，應該也可以在計算方式做解決，但統籌分配完後，各部會萬箭齊發，不但苛扣地方一般性補助，計畫型補助又面臨打折、掛零、刪減，讓地方不知如何編列明年度預算。

張麗善指出，明年預算編列在即，重新修法曠日廢時，且財劃法修法時通過的法律並非公式，她在會中希望院長若要修法也要給個時程，但院長回覆「這個要大家幫忙」，並沒有具體回應。

張麗善強調，恢復法定預算一般性補助不能任意刪除，再來自籌款比例要有依據，不能隨意調整，預算審議在即希望中央儘快彌補各縣市短缺。

