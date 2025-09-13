為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　雲林縣

    看好斗六商機 無印良品進駐社口旅客服務中心年底開幕

    日系品牌無印良品將進駐斗六社口旅客服務中心。（記者黃淑莉攝）

    日系品牌無印良品將進駐斗六社口旅客服務中心。（記者黃淑莉攝）

    2025/09/13 13:07

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕看好雲林斗六市商機，日系知名品牌「無印良品」將進駐斗六社口旅客服務中心，據指出，廠商投入3000多萬元重新改造，人員也在招募訓練中，預計年底開幕。斗六市民表示，無印良品要來斗六，地方已傳聞許久，開幕後社口將形成斗六新商圈。

    社口旅客服務中心位在斗六市藝術水岸專區用，斥資5000萬元興建，室內設有遊客中心、食農教室、雲林好物小舖、輕食餐，2018年完工後委外經營，原本簽訂10年，因遇COVID-19疫情業者提早解約，2024年初縣府重新辦理招商，廠商得標後現有一家南洋蔬食餐廳進駐。

    今年4、5月社口旅客服務中心設置施工圍籬引起地方議論及關切，沒多久圍籬上懸掛寫有「日系品牌即將進駐，敬請期待」字樣看板，在地方社群媒體即有不少人推測是無印良品。對此縣府原本只透露是日系品牌，今（13）日證實無印良品要進駐，原預計10月開幕，因7、8月颱風、豪雨影響工程進度，預計會年底前開幕。

    據指出，無印良品在斗六鎮南路全聯超市內設有專區，銷售狀況不錯，業者評估在雲林展店，縣府原建議在虎尾公安路停車場商場，業者評估後認為空間不足，選中斗六社口旅客中心是因面積夠、交通及停車方便、附近也有其他日系品牌店、鄰近校園。

    縣府城鄉處長林長造說，無印良品進駐旅客中心裝修縣府都沒有支出，全數由業者投資，門面、內裝投資約3000多萬元，旅客中心現有提供旅遊資訊、借問站都不會變，一樣會有專人提供服務。

    林長造強調，只要能促進地方消費活絡，讓公共設施資源活化，縣府都樂見其成，而且縣府每年能收取固定與變動權利金，且能帶動地方發展。

