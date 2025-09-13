全國最狂寺廟公園！就在雲林褒忠鄉占地2公頃的實境迷宮

褒忠鄉鎮安宮五年千歲公園占地2公頃，裡面宛如實際迷宮，有網友稱是全台最狂寺廟公園。（記者黃淑莉攝）

2025/09/13 11:40

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣府為推動雲林觀光，今年舉辦雲林100景票選活動，選出各鄉鎮市最具人氣亮點，其中褒忠鄉的五年千歲公園引起討論，五年千歲公園是全國面積最大的寺廟主題公園，占地2公頃，園區內奇岩異石、庭園造景，宛如一座彩虹迷宮，網友稱是全台最狂寺廟公園。

五年千歲公園位在褒忠鄉鎮安宮前，鎮安宮主祀五年王爺，經過多年、多次建造，現今規模是在2012年對外開放，裡面以奇岩異石為主體架構，建置高山石林庭園景觀、彩虹橋、鵲橋、群仙洞，還有大小瀑布、涼亭、觀景台，還有小朋友喜歡的恐龍。

請繼續往下閱讀...

整個園區有階梯、坡道蜿蜒起伏，共有73個地景，宛如一座大迷宮，園區有許多結合神話故事的石雕，很適合親子同遊，不過從入口走到出口約要1、2個小時左右，有遊客開玩笑說，趕時間的人不要入園。

雲林縣100景票選，各鄉鎮市排名第1的人氣亮點有，斗六膨鼠森林公園、斗南舊分局榕苑古蹟餐飲、大埤酸菜文化館、古坑劍湖山世界主題樂園、林內教芋部、莿桐綠金蕃茄南瓜農場、西螺福興宮、二崙故事屋、崙背千巧谷牛樂園牧場。

虎尾堀頭28落羽松秘境、土庫驛可可莊園、元長鹿北社區發展協會、褒忠五年千歲公園、東勢鄉鐵馬道、麥寮月光下友善農場、台西海口故事屋、四湖三條崙海清宮、口湖遊客中心、水林古厝拾憶棧、北港朝天宮。

褒忠鄉鎮安宮五年千歲公園占地2公頃，園內有一座2、3樓高的彩虹橋。（記者黃淑莉攝）

五年千歲公園內的龍船。（記者黃淑莉攝）

雲林人氣亮點之一斗六膨鼠森林公園。（記者黃淑莉攝）

雲林人氣亮點之一台西海口故事屋。（記者黃淑莉攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法