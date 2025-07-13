為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　雲林縣

    奔雲林反罷免丁學忠 黃國昌怒送綠營「3個字」

    黃國昌（左2）說要送民進黨「不要臉」三字。（記者李文德攝）

    黃國昌（左2）說要送民進黨「不要臉」三字。（記者李文德攝）

    2025/07/13 21:21

    〔記者李文德／雲林報導〕國民黨雲林立委丁學忠今（13日）晚在北港成立「挺學忠，不同意罷免」後援會，同黨籍雲林縣長張麗善、立委陳玉珍、謝龍介等人到場外，民眾黨主席黃國昌也出席助講。黃國昌批，賴政府執政一年多成績一片蒼白，雲林農損相關補助也遭網軍造謠藍白立委刪預算，要給民進黨「不要臉」三字。

    「挺學忠，不同意罷免」北港後援會晚間7點舉辦成立大會，依序邀請立委陳玉珍、民眾黨主席黃國昌、立委謝龍介、雲林縣議會副議長蔡咏鍀、立委張嘉郡、雲林縣長張麗善上台助講。

    「雲林農損早超過全品項免現勘法定標準」

    黃國昌說，颱風造成雲林嚴重農損，民進黨政府卻控制網軍造謠，稱在野立委刪農業部預算，無法給雲林農民補助，這樣的造謠要送給民進黨「不要臉」三字，雲林農損早超過全品項免現勘法定標準，執政者卻被仇恨蒙蔽良知。

    他請教賴清德總統，口中喊團結，卻把批評綠營者稱為雜質，現在發動大罷免，執政一年多成績卻一片蒼白，只能鬥爭轉移焦點，沒看過一個民主國家這樣做，因此726絕對要捍衛台灣民主自由，用選票告訴民進黨，台灣不是他們的。

    陳玉珍說，沒有丁學忠這席，民進黨會打算提各種覆議，屆時就沒普發一萬元、軍人加薪等，因此要守住這一席立委。張麗善、張嘉郡說，現在絕對不容許民主倒退，應維持現有民主體制，不能違法亂政，因此要大家不同意罷免。

    丁學忠表示，唯有不同意罷免，才能再為雲林第一選區11鄉鎮爭取更多建設經費，7月26日鄉親們一定要到投票所投下不同意。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    雲林縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播