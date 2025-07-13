雲林罷團與黃捷掃街催票 傳婦人騎車試圖衝撞

一名婦人試圖騎車衝撞罷團志工。（圖由罷團「雲林拔釘」提供）

2025/07/13 17:10

〔記者李文德／雲林報導〕雲林罷團「雲林拔釘」昨（12）日與民進黨立委黃捷在虎尾菜市場掃街催票，想不到卻傳出一名婦人逆向騎車試圖衝撞罷團志工，甚至車輪輾壓到志工的腳，直到一旁員警上前處理才結束這場意外。罷團表示，每個人都有表達意見權利與自由，但不應建立在傷害他人之上。

罷團發言人露西歸表示，昨上午邀黃捷展開拜票，一行人走在中正路市場掃街，正當黃捷進入店家拜訪時，前段隊伍卻傳來陣陣喇叭聲，隨後看見一名婦人逆向騎著機車，更喊著「隊伍擋路」疑似刻意要驅離志工們，此時有名志工為保護自己與夥伴的安全，向前制止，想不到婦人沒就此罷休，反而再催油門向前撞，試圖恐嚇、傷害志工，甚至碾到志工的腳，同時其他志工趕緊呼叫一旁員警前來協助。

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罷團表示，婦人沒料到志工舉辦活動有申請集會遊行有員警隨行，一聽到志工叫警察，還企圖逃跑，卻被員警請回，和受傷志工一起帶到旁邊瞭解整起事件的經過。所幸志工著硬質鞋，腳並未受傷，也決定不提起告訴，在警察調解下就讓婦人離開。

「強烈譴責暴力行為」露西歸表示，台灣是民主國家，每個人都有表達自己意見的權利與自由，但不應建立在傷害他人之上，否則那只是「無知的暴力」，而非真正的自由的發聲。

一名婦人試圖騎車衝撞罷團志工。（圖由罷團「雲林拔釘」提供）

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