雲縣街頭藝人證照申請全面E化 換證縮短至2週

雲林縣街頭藝人持有證照者約708人，縣府今年6月起推動全面網路申、換照服務。（記者李文德攝）

2025/07/13 16:13

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣街頭藝人目前約708位，考量換證耗時及響應環保，雲林縣政府今年啟動全面E化申請服務，可將新辦、換證時間縮短至約2週。縣府文觀處表示，後續將持續推動展演空間、演藝團隊線上申請，更便民服務。

文觀處表示，雲林縣街頭藝人從2010年辦理徵選，2011年改為登記制，多年來總計有2308人曾申請或換證。目前有708位街頭藝人持有證照。

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文觀處長陳璧君表示，街頭藝人證照有效期限2年，固定每年6至8月新申請、換發照，但考量申請都要到文觀處，藝人可能因工作忙碌等因素錯過申請時間，加上每次換發證照約需1至2個月才能拿到新證，難免造成不便，因此全面推動E化服務。

文觀處表演藝術科長沈郁琪指出，即日起正式開放線上申請登記街頭藝人證照，且開放全年皆可申請，只要具中華民國國籍或持有工作許可的外籍人士，均可透過上傳相關證明文件申請街頭藝人證照，約1至2週審核便能通過，且證照透過網路下載更快速、環保，迄今為止已有194位完成申、換照。

陳璧君表示，後續將於8月開放線上展演空間申請，藝人和場地管理單位將更加順暢地進行合作，年底前再逐步開放縣內演藝團隊申、換照申請，不僅大幅簡化行政流程，也提升管理效率、響應環保。

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