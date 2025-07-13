為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　雲林縣

    古坑咖啡打出知名度！ 2特等獎生豆競標每公斤超過2萬元

    其他處理組的特等獎咖啡生豆，高銘鑕以每公斤2.5萬元價格得標。（記者李文德攝）

    其他處理組的特等獎咖啡生豆，高銘鑕以每公斤2.5萬元價格得標。（記者李文德攝）

    2025/07/13 16:00

    〔記者李文德／雲林報導〕古坑鄉被譽為「咖啡原鄉」，種植面積約60公頃，古坑鄉農會今（13）日在劍湖山渡假大飯店舉辦雲林國產精品咖啡豆評鑑，同時進行2支特等獎咖啡生豆競標，各別以每公斤超過2萬元價格標出，引來當場民眾們歡呼，尖叫不已。

    農會總幹事袁志謙指出，雲林咖啡豆評鑑已舉辦超過20年，今年參與咖啡豆評鑑共有55件，考量古坑咖啡生豆處理方式已熟稔且多樣，因此今年將評鑑設為「水洗」、「其他」處理法，總計有2特等獎，6頭等獎、10頭等獎，並將比賽評鑑豆公開媒合售出，而特等獎咖啡生豆採取競標。

    媒合會有上百名喜愛咖啡的民眾到場，由雲林縣副縣長謝淑亞擔任競標拍賣官，2項特等獎各提供10公斤，首先登場為手洗組特等獎生豆，一下從每公斤1萬、2萬，最終由來自台北的許欄香女士以2萬2000元得標；其他組也在短短不到1分鐘內，從1萬馬上喊到2萬2000元，最終由劍湖山世界協理高銘鑕以2萬5000元得標。

    許欄香說，古坑咖啡品質遠近馳名，近年幾乎年年參與生豆媒合競標，發現咖啡品質每年不斷進步，希望用一點心力鼓勵辛苦耕作的咖啡農；高銘鑕說，丹娜絲颱風造成古坑咖啡損失慘重，希望以此方法讓為農民加油打氣，日後會競標的咖啡生豆結合園區內咖啡品牌，讓遊客有機會也能品嘗到特等醇厚的咖啡。

    高銘鑕（左2）、許欄香（右2）各別以2.5萬、2.2萬元得標特等獎咖啡生豆。（記者李文德攝）

    高銘鑕（左2）、許欄香（右2）各別以2.5萬、2.2萬元得標特等獎咖啡生豆。（記者李文德攝）

    古坑鄉農會舉辦咖啡生豆評鑑，會中更舉辦咖啡豆媒合會，特等獎的競標相當刺激。（記者李文德攝）

    古坑鄉農會舉辦咖啡生豆評鑑，會中更舉辦咖啡豆媒合會，特等獎的競標相當刺激。（記者李文德攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    雲林縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播