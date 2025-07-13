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    首頁　>　雲林縣

    趁颱風打劫！ 虎尾同心公園工地2度遭竊 被偷電纜、器具10多件

    廖大乙和工程團隊協力修復建築工地，傳出在颱風天前後兩度遭竊。（圖由廖大乙提供）

    廖大乙和工程團隊協力修復建築工地，傳出在颱風天前後兩度遭竊。（圖由廖大乙提供）

    2025/07/13 09:42

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣虎尾鎮發生一起竊案，同心公園的工地在丹娜絲颱風來前後兩度遭竊，內部電纜、器具竊取10多件，損失將近10多萬元。讓身為工地協力團隊之一的民俗專家廖大乙，氣得直批大家都在防災、救災，竟有人「趁風打劫」。警方表示，正擴大調閱周邊監視器，巡查涉案犯嫌。

    廖大乙表示，他與一家工程團隊，共同協力修復在同心公園內的虎尾糖廠舊日式宿舍建築，11日工地同仁發現內部電纜及器材短缺，認為事情不單純，立即調出工地監視器。沒想到看見5日凌晨近5點有3名不明人士闖入工地內，將電纜線、木工器材等10多樣物品，連夜帶走。

    蕭姓匠師指出，想不到嫌犯更惡劣，7月7日雲林縣正放颱風假時又行竊，監視器內畫面顯示作案手法，幾乎是有2人不知如何先爬進工地內，再由1名人員撬開工地大門，由於這些器材都放在比較隱密的地方，不熟悉的犯嫌一定不知道，所以判斷可能是工地內的臨時工所為。

    廖大乙氣得直批，那幾天都在忙著防範颱風侵襲，如何讓工地不受到影響，卻沒想到有不肖歹徒利用這時機偷竊，趁「風」打劫，真的是萬萬不該。

    虎尾警分局表示，正擴大調閱現場周邊監視器畫面，積極追查涉案嫌犯，盼能早日追回失竊財物，更呼籲民眾若發現可疑人車出入工地附近，亦請立即通報警方，共同維護社區治安。

    工人表示這些電纜和工具都放在較隱密之處，判斷歹徒可能是「內鬼」。（圖由廖大乙提供）

    工人表示這些電纜和工具都放在較隱密之處，判斷歹徒可能是「內鬼」。（圖由廖大乙提供）

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