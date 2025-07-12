雲林反罷免 韓國瑜：大罷免是屠殺、政治鬥爭

立法院長韓國瑜出席國民黨雲林縣黨部不同意罷免工作會報指出，大罷免是屠殺、政治鬥爭。（記者黃淑莉攝）

2025/07/12 16:23

〔記者黃淑莉／雲林報導〕國民黨雲林縣黨部今（12）日在虎尾舉辦「不同意罷免工作會報」，立法院長韓國瑜出席助講，他說丁學忠擔任立委1年半認真為雲林爭取建設、經費及福利，大罷免是屠殺，是政治鬥爭，大罷免若成功台灣民主一場空，呼籲鄉親7月26日出來投下不同意罷免。

藍營不同意罷免工作會報在虎尾多功能活動中心舉行，有近300名鄉親到場，高喊「不同意罷免、丁學忠加油」。

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韓國瑜助講指出，丁學忠從代表會主席、虎尾鎮長一路進入立法院，做事認真、負責，在立法院1年半表現優秀，與同為雲林的立委張嘉郡、許宇甄為雲林爭取近200億元經費，爭取高鐵增班，修正財政收支劃分法，雲林一年可增加150億。

韓國瑜表示，沒有理由把人民用選票選出來的民意代表全部屠殺，這不是民主政治，這是政治鬥爭，台灣民主一步一腳印得來不易，大罷免若成功台灣民主一場空，將恢復到只剩一個政黨掌握所有資源，不能讓這樣的情況發生，7月26日要踴躍出來投下不同意罷免。

丁學忠指出，他進入立法院1年半為雲林打拚、服務，相信他的努力老天都有看到，鄉親也有所感，有信心支持他的鄉親會踴躍出來投下不同意罷免。

身兼國民黨雲林縣黨部主委的張嘉郡表示，過去4年超徵稅收1兆8000億，去年就超徵5200多億，普發現金1萬元共計要2300多億，占去年超徵的4成多，怎麼會是債留子孫？這是民進黨要製造民眾錯誤認知，呼籲鄉親26日要出來投下不同意罷免。

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