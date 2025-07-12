力挺「雲林拔釘」 黃捷：罷免丁學忠迫在眉睫

立委黃捷與雲林罷團到虎尾菜市場掃街，拜託民眾支持罷免。（記者黃淑莉攝）

2025/07/12 11:42

首次上稿 11:42

更新時間 12:00

〔記者黃淑莉／雲林報導〕國民黨籍雲林第一選區立委丁學忠罷免案將在7月26日投票，立委黃捷今（12）日到虎尾與罷團「雲林拔釘」志工一起到市場掃街，沿途發放「OK!我會罷免你」口罩及透明小卡。黃捷表示，罷免丁學忠迫在眉睫，拜託大家踴躍出來投下同意罷免。

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罷團志工沿著虎尾中正路市場拜票，高喊大罷免大成功、7月26日投下同意罷免，黃捷逐一向攤商、買菜民眾拜託支持罷免、同意罷免。

黃捷說，丁學忠是代表雲林的立委，不僅沒有捍衛農民的權益，還亂花大家的錢，借子孫的錢拿去花紅包，刪除農損補助9000萬元，災後她特別來到雲林就是希望雲林鄉親，看清楚丁學忠在做什麼，罷免不適任的人很重要，距離7月26日投票只剩倒數2週，拜託所有雲林鄉親站出來罷免丁學忠，雲林才會有更好未來。

「雲林拔釘」發言人露西歸指出，昨天罷免電視說明會錄影丁學忠缺席，他在立法院護航普發1萬元現金特別條例，不顧罷團的質疑，繼續維護國民黨自身利益，根本是藐視罷免行動，背棄人民期待和讓他說明的機會，呼籲大家7月26日一定要站出來一起下架不適任立委。

對於雲林罷團及黃捷說法，丁學忠回應表示，尊重罷團活動，但希望宣講不要抹黑，把仇恨值帶來雲林，昨天沒有出席電視說明會錄影是在立院表決普發現金1萬元特別條例，身為現任立委他有責任出席這個攸關民生的表決，堅持普發現金，是還稅於民，讓民眾能夠因應經濟衝擊。

立委黃捷與雲林罷團到虎尾菜市場掃街，拜託民眾支持罷免。（記者黃淑莉攝）

立委黃捷與各罷團成員到雲林力挺「雲林拔釘」。（記者黃淑莉攝）

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