丁學忠缺席說明會錄影 罷團：錯過向人民解釋機會

雲林縣選委會辦理第11屆立委雲林縣第一選區丁學忠罷免案公辦電視罷免說明會錄影。（記者黃淑莉攝）

2025/07/11 16:32

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣選委會今（11）日辦理第11屆立委雲林縣第一選區丁學忠罷免案公辦電視罷免說明會錄影，罷免案領銜人王國維到場說明罷免原因，丁學忠原訂出席，因立法院黨團甲動請假。罷團發言人露西歸表示，很遺憾沒看到丁學忠，錯過跟人民解釋毀憲亂政的行為。

公辦電視罷免說明會錄影下午2時40分開始，分兩輪進行由王國維說明罷免理由。

請繼續往下閱讀...

陪同王國維出席的罷團志工在會後受訪指出，很遺憾沒有看到丁學忠，錯過跟人民解釋毀憲亂政的行為。

露西歸說，12日立委黃捷將到虎尾中正市場掃街，16日在褒忠夜市有反共護台公民晚會，19日立委陳亭妃帶著車隊來聲援，25日晚上在北港有選前之夜大遊行，歡迎大家踴躍出席參與。

丁學忠指出，他原本是要出席資料也都準備好，因立院黨團甲動審查普發現金1萬元法案，確定趕不上今天中午致電請假。丁學忠強調，他行得正坐得直，一年來很認真為雲林鄉親服務，對這次惡性罷免不能接受，勇於面對挑戰，相信邪不勝正。

雲林縣選委會表示，公辦電視罷免說明會將在7月16日至25日在佳聯有線電視及北港有線電視第3頻道播放，相關影音自7月16日起同步於雲林縣選舉委員會官方youtube頻道播出。

縣選委會說，這次罷免案投票人數有27萬1700人，共有321個投票所，7月26日上午8時至下午4時投票，預計投票結束後1個多小時會有結果。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法