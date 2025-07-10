堰塞湖「草嶺潭」警戒解除！溢流切穿壩體土方 水位大降畫面曝

清水溪草嶺段堰塞湖持續自然溢流，水位大幅下降且河道恢復通洪，警戒解決。（四河分署提供）

2025/07/10 19:32

〔記者黃淑莉／雲林報導〕連日豪大雨，雲林古坑鄉草嶺村崛坔山土石崩落阻礙清水溪，形成堰塞湖「草嶺潭」，雲、嘉山區持續降雨，草嶺潭自然溢流，水利署第四河川分署今（10）日下午最新監測報告，壩體土方已減少，水位大幅下降23公尺，壩體經水流沖刷已形成流路，河道已恢復通洪能力，警戒解除。

有民眾8日下午發現清水溪可能發生堰塞湖，四河分署查詢確認，即組成應變小組，昨天派員現勘，初估堰塞湖壩體高度60公尺、壩長320公尺、壩體體積約215萬立方、蓄水量約2245萬立方、蓄水面積約62公頃，基於整體安全考量，水利署採暫不處理，待其自然恢復。

請繼續往下閱讀...

山區雨勢不斷，昨天下午5點多堰塞湖自然溢流，今天持續溢流。四河分署監控截至下午，水位下降23公尺，蓄水面積也由65公頃減少到15公頃，蓄水量由2245萬方減少到420萬方。

四河分署副分署長張朝恭說，清水溪河道流況已趨穩定，壩體中段經水流沖刷下切，形成底寬約72公尺的流路，恢復河道通洪能力，警戒已解除。

張朝恭說，四河分署會持續監控清水溪水位，及利用UAV空拍監測壩體的穩定狀況及迴水範圍變化情況，請民眾安心，另考量壩體有持續溢流情況，呼籲下游河道民眾及施工人員進出管制。

根據歷史紀錄，草嶺堰塞湖這次是第5度形成，第1次1862年，因地震山崩形成；第2次1941年因嘉義大地震崩山形成、1951年豪雨潰決；第3次1979年豪雨崩塌土石，維持10天即潰堤消失；第4次1999年921大地震崩山形成，2004年因颱風豪雨砂石淤滿潰堤消失。

清水溪草嶺段堰塞湖持續自然溢流，水位大幅下降（四河分署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法