草嶺「堰塞湖」已自然溢流 專家：與1979年類似應維持不久

因連續豪雨草嶺崛坔山土石崩落阻礙清水溪形成的堰塞湖「草嶺潭」。（圖由蘇大昆提供）

2025/07/10 08:53

〔記者黃淑莉／雲林報導〕因連日豪雨雲林縣古坑鄉草嶺村崛坔山土石滑落阻礙清水溪形成的堰塞湖「草嶺潭」，由於山區雨勢不斷上游阿里山脈的土石持續沖刷而下，堰塞湖已自然溢流，危險性減緩，水利署四河分署仍呼籲下游南投、雲林民眾避免靠近清水溪下游沿岸河道。

根據四河署分署現勘研判，清水溪草嶺段堰塞湖壩體高度60公尺、壩長320公尺、壩體體積約215萬立方、蓄水量約2245萬立方公尺、蓄水面積約62公頃，保守估計1小時潰決情境，平均流量約6200cms，未達清水溪警戒水位，加上堰塞湖壩體位於人員機具無法到達深槽峽谷地形，基於整體安全考量，先暫不處理，待其自然恢復。

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草嶺村長陳兵通今（10）日指出，昨天山區雨勢很大，阿里山系土石隨著溪水而下流進堰塞湖，昨天下午5點20分左右堰塞湖水位上升滿過壩堤溢流，今天仍持續溢流中，根據以前幾次經驗，自然溢流幾天後就會消失。

前草嶺村長蘇俊豪表示，草嶺堰塞湖主要是山崩土石阻塞清水溪形成，歷史紀錄中有4次，第1次1862年，因地震山崩形成；第2次1941年因嘉義大地震崩山形成、1951年豪雨潰決；第3次1979年豪雨崩塌土石，維持10天即潰堤消失；第4次1999年921大地震，1億2000萬立方米土石順著山坡滑落到清水溪，2004年因颱風豪雨砂石淤滿潰堤消失。

蘇俊豪說，8日下午形成的堰塞湖是第5次，是因連續降雨土石鬆動崩落，由於山區雨勢持續，昨天下午已自然溢流，與1979年狀況類似，專家推測應該維持不久。

因連續豪雨草嶺崛坔山土石崩落阻礙清水溪形成的堰塞湖「草嶺潭」。（圖由蘇大昆提供）

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