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    首頁　>　雲林縣

    有夠好膽！疑毒癮發作在地檢署公廁拉K 毒蟲秒送辦

    雲林縣陳姓男子昨日到雲林地檢署出庭，疑因毒癮發作到公廁施用毒品，民眾立即通知法警，後由被護送人犯到地檢署的警方當場查獲送辦。（threads帳號:apple850731提供）

    雲林縣陳姓男子昨日到雲林地檢署出庭，疑因毒癮發作到公廁施用毒品，民眾立即通知法警，後由被護送人犯到地檢署的警方當場查獲送辦。（threads帳號:apple850731提供）

    2025/07/09 19:25

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣陳姓男子昨日到雲林地檢署出庭，疑因毒癮發作到公廁施用毒品。有民眾因肚痛難忍想上廁所，苦等30分鐘後敲門，發現陳男開門後地上都是毒品，立即通知法警，被護送人犯到地檢署的警方當場查獲送辦。

    有民眾昨在社群網路「Threads」上發文，因為肚子痛想上廁所，在地檢署廁所前苦苦等待，眼見已等待半個鐘頭，便前往敲門。想不到廁所打開門時陳男上身赤裸、神情恍惚，手上還有K盤，更飆罵「衝三小！」

    民眾趕緊向地檢署法警通知，法警發現該名男子有施用毒品，立即通知虎尾警分局，由護送人犯到地檢署的員警當場查獲送辦。

    貼文一出引起熱烈討論，網友紛紛留言「法院裡面拉K，法院都點頭，有料」、「最危險的地方還是危險」、「自投羅網最佳示範」，更有人笑稱陳男為「本世紀最有種男人」。

    檢警調查，施用毒品的陳男今年3、4月就曾被警方查獲，自稱昨到地檢署出庭，警方將陳男帶回後，初步檢驗呈現第三級毒品K他命陽性反應，依毒品危害防制條例偵辦。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

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