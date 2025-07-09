全長368公里！護國勇腳組從北港朝天宮出發 挑戰11天走到立院

響應反共護台志工聯盟發起的「護國大遶境」，今（9）日起5名成員組成「護國勇腳組」，從雲林北港朝天宮出發，將行走為期11天，長達368公里，抵達立法院。（記者李文德攝）

2025/07/09 14:40

〔記者李文德／雲林報導〕響應反共護台志工聯盟發起的「護國大遶境」，今（9）日起5名成員組成「護國勇腳組」，從雲林北港朝天宮廟前出發，將行走為期11天、長達368公里，最終抵達立法院。立委沈伯洋、邱議瑩及雲林罷團，逾50人今天一同參與行腳活動。

「護國勇腳組」成員包括何冠霆、蔡宗霖、胡智洋、江子言與身為雲林子弟的新北市議員林秉宥。領隊何冠霆表示，響應護國大遶境，因此組成勇腳組以徒步行走方式從雲林縣走到台北市，從雲林朝天宮出發，沿路經過各宮廟，首日終站為彰化埤頭合興宮，全長44公里。

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何冠霆表示，第二天將從彰化埤頭出發，抵達台中烏日區，沿途規劃將有彰化縣民代或地方行政首長等一同參與，希望以行動凝聚全民罷免內賊、守護台灣的力量；林秉宥表示，368公里是要用雙腳走出來的民主路，用身體去告訴世界「我們還在行動，不會退縮。」

沈伯洋表示，藍白兩黨在刪預算時可謂「精準打擊」，知道台灣目前所需之處就往該處刪減，只要對台灣有利就反著做。如果不快把這些毀憲亂政的立委罷免掉，或許就會大量開放中國移民，或許明年也會看見報復性刪減預算，這不是台灣所樂見的將來。

邱議瑩說，這場大罷免並非仇恨動員，是要告訴大家哪些是不適任立委，要讓台灣回歸正常軌道，呼籲雲林、全國的鄉親，7月26日一定要出門投票，投下同意罷免票。

響應反共護台志工聯盟發起的「護國大遶境」，今（9）日起5名成員組成「護國勇腳組」，從雲林北港朝天宮出發，將行走為期11天，長達368公里，抵達立法院。（記者李文德攝）

立委邱議瑩（左起）、沈伯洋一同參與行腳。（記者李文德攝）

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