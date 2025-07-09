藍委要求農業部擴大災損補助 沈伯洋、邱議瑩批「縱火者卻喊救火」

立委沈伯洋認為，台灣常見地震、水災、風災，過往國會不會砍這方面預算，藍委竟然還要在國會內開記者會，要求擴大補助，「分明是縱火者卻喊救火」。（記者李文德攝）

2025/07/09 13:21

〔記者李文德／雲林報導〕立法院國民黨團今（9）日召開記者會，副書記長王育敏、立委丁學忠要求農業部擴大災損補助。對此立委沈伯洋、邱議瑩上午到雲林北港朝天宮出席活動時，痛批在野立委現在要求擴大補助，分明是「縱火者卻喊救火」。

丁學忠回應，正值風災過後，呼籲執政黨與其用政治口水，不如趕快共同救災，一起協助災損農民與受災戶早日恢復生活，不要再說風涼話，甚至造謠來政治操作。

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邱議瑩表示，藍委要擴大災損補助的前提下，應是農業部的預算可照實照常補助，不過今年1月總預算三讀表決時，農業縣的雲林某些立委，提案刪除農業部預算，而這些刪除的預算，是無法以第二預備金流用。現在面對天災卻第一個開記者會要求農業部擴大補助。

邱議瑩表示，刪除預算是他，現在討補助也是他，這個社會是講因果，當時在審預算時，就很清楚和藍營立委說明，但還是有藍委要將部內業務費刪剩1元，是完全不理性刪除預算方式。

沈伯洋說，大家應知遭遇天災，應要做好事前的預防，可能需要宣導，宣傳費被砍了，發生災害後，需要視察、評估、補助等面向也都被砍，在野是「精準打擊」，知道台灣常見地震、水災、風災，過往國會不會砍這方面預算，藍委竟然還要在國會內開記者會，要求擴大補助，「分明是縱火者卻喊救火」。

丁學忠表示，與其用話術和政治口水，更應該共同救災協助，不要再說風涼話，只會讓受災民眾非常痛心。再者天然災害救助經費財源來自於農業特別收入基金預算（包含天然災害救助基金），今年撥補371億元，比去年多了59.5億元，沒縮水還增加近2成，並沒有救災經費不足。

立委邱議瑩表示，社會是講因果，當時在審預算時，就很清楚和藍營立委說明，但還是有藍委要將部內業務費刪剩1元，是完全不理性刪除預算方式。（記者李文德攝）

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