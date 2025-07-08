台灣米首次進軍歐洲8國 這群人是外銷英雄

產自雲林的台灣米首次外銷歐洲8國，預計每年1200公噸。（記者黃淑莉攝）

2025/07/08 18:55

〔記者黃淑莉／雲林報導〕台灣米首次外銷到歐洲8國，今（8）日下午在雲林二崙鄉東遠糧業公司裝櫃，預計每年出口量1200公噸。農糧署中區分署副分署長徐惠瑩指出，這次外銷到歐洲8國為首次試銷，意義非凡。

今天封關啟航包括雲林縣長張麗善、農糧署中區分署副分署長徐惠瑩、東遠糧業董事長李元豪、台灣優米董事長陳建彰、縣議員洪如萍等人共同見證。

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李元豪指出，這次外銷到歐洲8國的白米是東遠主力品牌「雪鶴壽司米」，是該公司與二崙、崙背地區約300多名農民契作約1000公頃，預計每年出口量約50個貨櫃、1200公噸，米出口到歐盟須通過嚴格檢驗，從田間管理、合理化施肥、安全用藥等都須符合標準才能出口。

李元豪說，此次外銷的稻米來自二崙、崙背等地的優質濁水米，感謝與公司契作的農民，種出優質並符合外銷的稻米，他們才是此次成功外銷真正英雄。

張麗善表示，這次出口的台灣米產自雲林縣，雲林縣是台灣重要糧食生產基地，每年水稻種植面積超過3.6萬公頃，產量達21萬多噸，東遠與農民契作過程中，嚴格遵守各項品質要求，能順利叩關歐洲代表農民辛勞及努力獲得國際肯定，也是台灣農業出口的新突破，相信有農企業與公部門開拓國外行銷通路，讓農民更安心耕種，種出更優質的米，形成永續農業正循環。

陳建彰說，台灣米價格高，在國際市場不敵低價越南米、義大利米，為讓更多國家接受台灣米主打國外餐廳及食品通路等，透過品嘗打開台灣米在國際的競爭力。

首波外銷歐洲8國的台灣米全部是產自雲林二崙、崙背的優質濁水米。（記者黃淑莉攝）

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