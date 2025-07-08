豪雨淹鐵軌！台鐵林內到二水路基掏空雙向停駛 調派30輛遊覽車接駁

因豪大雨關係台鐵林內到二水段路線掏空雙向不通，台鐵緊急啟動公路接駁調派遊覽車將旅客從斗六站接駁到二水、員林站。（記者黃淑莉攝）

2025/07/08 16:11

〔記者黃淑莉／雲林報導〕今日受豪大雨影響，台鐵林內到二水段（K255+K200）路基掏空雙向不通，台鐵下午2點半緊急啟動林內到二水公路接駁，調派15輛遊覽車將旅客從斗六站接駁到二水、員林站轉乘其他列車；台鐵斗六站長陳重任表示，影響旅客及班次還有待統計。由於等待接駁旅客太多，台鐵再增調15輛，共計30輛接駁。

斗六火車站大廳擠滿數百名旅客，站務人員透過廣播告知，因林內到二水段路基掏空雙向不通，請旅客到後站等候接駁遊覽車。一名男旅客說，他是從新左營站搭乘自強號要前往新竹，列車長有廣播因路線不通要在斗六站下車接駁，他要坐到二水再轉車到新竹。

請繼續往下閱讀...

另一名婦人是從屏東潮洲搭火車要到台中，列車長有廣播說林內到二水段水太大火車無法通行，到斗六站有遊覽車可接駁到二水再搭火車北上。

台鐵緊急調度的遊覽車大約3點左右抵達斗六火車站後站開始接駁，現場擠滿等候接駁的旅客，由於人多且等候時間有點久，加上雨勢不小，不少旅客顯得不耐煩。

斗六站長陳重任表示，今天上午11點起雨勢不斷，林內以北到二水間路基掏空路線中斷，台鐵啟動公路接駁，將旅客從斗六接送到二水、員林站去搭乘火車，先緊急調派10輛後續還有5輛，要等到雨停才能搶修。

相關新聞請見

台鐵彰化二水至雲林林內車站路線掏空雙線不通 估6點恢復通車

斗六車站等待接駁旅客大排長龍。（記者黃淑莉攝）

斗六火車站大廳擠滿人。（記者黃淑莉攝）

豪大雨造成台鐵林內到二水段路線掏空雙向不通，台鐵啟動公路接駁。（記者黃淑莉攝）

受到豪雨影響，7月8日下午2點25分，台鐵彰化縣二水站至雲林縣林內站間雙線不通。（台鐵提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法