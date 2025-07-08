丹娜絲颱風重創 雲林果菜市場菜價每公斤跳空漲10元

颱風過後菜價漲，菜販說，目前漲幅還不大，未來幾天還會再漲。（記者黃淑莉攝）

2025/07/08 13:46

〔記者黃淑莉／雲林報導〕丹娜絲颱風來襲，重創雲、嘉、南等蔬菜產區，雲林果菜市場今（8）日菜價直接跳空每公斤上漲10元，較颱風來襲前最後交易日均價每公斤從26元漲至36元，漲幅達3成，尤其葉菜類漲幅最明顯。西螺果菜市場董事長蔡德福指出，預期未來菜價仍會持續上漲一段時間。

蔡德福表示，受到丹娜絲颱風來襲，菜農在颱風前搶收，西螺果菜市場昨天蔬菜到貨量達900多噸，雖雲林停班停課但市場大門仍有開放菜販進入交易，昨天仍有少量交易菜價就已上漲，均價每公斤33元，今天風災後正式交易到貨量仍有800多公噸，均價即漲至每公斤36元。

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蔡德福指出，這波漲幅以葉菜類漲幅最多，小白菜、蚵白菜等菜葉類，颱風前每公斤約20多元，今天已漲至30多元，高麗菜因山區在颱風前搶收到貨量爆增，價格每件（30公斤）約8、900元，漲幅仍不明顯，但因其他葉菜、果瓜類漲價，後續仍看漲。

蔡德福說，因中南部產區風災受損嚴重，未來菜價要視氣候及復耕情況，不過近來氣候不穩定，預期整體菜價仍有上漲空間。

高麗菜傳統市場每斤約40元，較颱風前微漲。（記者黃淑莉攝）

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