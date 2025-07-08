丹娜絲重創雲林120多校 華南國小2棵80多年鳳鳳木倒了

華南國小校門口的鳳凰木每年花期樹頭開花鮮紅花朵，在藍天下十分美麗，社區民眾不捨以後看不到了。（華南國小提供）

2025/07/08 13:18

〔記者黃淑莉／雲林報導〕丹娜絲颱風挾帶10級以上強陣風襲擊，雲林縣府統計全縣185所公立國中小學有120多所受創，以樹木傾倒最嚴重，其中古坑華南國小校門口2棵樹齡80多年的鳳凰木同時折斷，校方在學校臉書PO文表達不捨，也公開徵求大家對2棵老樹的回憶分享。

丹娜絲颱風6日深夜從嘉義縣布袋登陸，挾帶強風橫掃雲林沿海口湖、水林、北港等鄉鎮，就連古坑、斗六市也有10級、9級陣風，許多學校在風災後幾乎是滿目瘡痍，到處可見樹木傾倒、落葉、樹枝。

請繼續往下閱讀...

華南國小校長陳啟政在學校臉書PO文指，華南校門口2棵逾1甲子的鳳凰木，7日凌晨因颱風強風折斷了，它們見證了許多華南人的回憶，我華南學生攀樹玩耍的地方，是騎單車經過好漢坡時的遮蔭處，現只剩下樹根還留在原地。

陳啟政說，2棵鳳凰木是學校及華南村的地標之一，將與村民一起討論如何讓這份記憶延續下去，因此歡迎大家分享對它們的美好回憶。

華南社區理事長劉清極表示，學校創校60多年，他是華南第2屆校友，入學時鳳凰木已有20年，樹齡至少有80多年，每年花期開出火紅花朵，在藍天下十分美麗，不少遊客下車拍照打卡，這次颱風折斷，社區民眾很難過。

教育處統計，截至今天中午全縣公立國中小學通報丹娜絲颱風災損情況，共有120多所有災損，主要多為樹木傾倒居多，部分有財物受損為飲水機倒、樹木倒壓斷水管、教室漏水等，較嚴重有水林鄉水燦林國小和安分校，防漏的鐵皮屋及停車棚遮陽板被強風吹毀。

古坑華南國小校門口2棵樹齡80多年的鳳凰木不敵颱風強風折斷了。（華南國小提供）

古坑華南國小校門口2棵樹齡80多年的鳳凰木不敵颱風強風折斷了。（華南國小提供）

水燦林國小和安分校的防漏鐵皮屋被強風吹落。（縣府教育處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法