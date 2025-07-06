丹娜絲颱風來勢洶洶！ 雲林古坑、水林21戶預防性撤離

雲林縣災害應變中心下午4點召開第二次會議。（記者李文德攝）

2025/07/06 17:22

〔記者李文德／雲林報導〕丹娜絲颱風來襲，預計今晚至明早影響最劇，雲林縣災害應變中心一級開設，下午召開第二次整備會議。縣府民政處指出，現有水林鄉一家五口已撤離依親，晚間6點起，將有古坑土石流保全戶也將預防性撤離。

依據中央氣象署氣象預報，7月6日晚間8時起24小時總雨量，平地預估將有150至300毫米，山地200至340毫米；今晚起至明天凌晨平均風力7級、陣風10級，濱海鄉鎮平均風力可達9至10級，陣風可達12至13級。

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雲林縣政府下午4時召開第二次整備會議，民政處長蕭德恕指出，因應颱風來襲，水林鄉瓊埔村北港溪旁的1戶5口，下午2點30左右已預防性撤離依親。另古坑華山、桂林、樟湖共有16戶土石流保全戶，晚間6點起與公所合作，將有50人預防性撤離至劍湖山大飯店，另還有永光、崁腳村4戶7人居住於坡地及溪邊，亦將撤離。

縣警局長李建民表示，崙背鄉154縣道豐榮至舊庄路段約2公里長，下午1時開始已進行預防性封路，提醒民眾注意並提早改道；縣府交工局長汪令堯表示，目前已將台西鄉海新橋、斗南鎮善功橋預警性封橋。

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