垃圾中有回收物拒收 斗南清潔隊員竟遭民眾潑廚餘、毆打

斗南清潔隊員清運垃圾時因執行垃圾分類遭一名老翁潑廚餘餿水及毆打。（斗南鎮公所提供）

2025/05/06 22:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕斗南清潔隊1名陳姓隊員5月3日下午清運垃圾時，發現1名老翁丟的垃圾中有一件衣服，取出要他改丟資源回收車，沒想到老翁竟發怒拿起手中廚餘桶將廚餘潑向陳員，甚至拿起廚餘桶猛敲打陳員的頭，全案已報警由警方偵辦中。斗南鎮長沈暉勛說，清潔隊員工作辛苦，也是依規定執勤，請民眾理性配合，車上都有監視器，他會捍衛隊員的安全。

因協助垃圾去化的焚化廠針對垃圾車中摻雜太多可回收廢棄物會退運及禁止進廠，雲林縣各鄉鎮市清潔隊擔心遭退運隊數月來嚴格執行垃圾分類及破袋檢查，沒想到斗南竟發生清潔隊員遭民眾潑廚餘餿水及毆打。

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事件發生在5月3日下午，斗南清潔隊第7號清潔車陳姓隊員在清運垃圾時，1名80多歲老翁丟的垃圾中混有可回收的衣服，陳員把衣服拿出要老翁丟到後方資源回收車，老翁可能誤會陳員拒收，憤而拿起廚餘桶把裡面廚餘及餿水潑向陳員，還強拉陳員的衣服不放，並以手中桶子敲打陳員的頭，丟掉桶子還用手多次毆打陳員，就連老翁的家人勸阻也差點被打。

沈暉勛表示，春節後至今斗南垃圾車已被退運超過5車次，差點被停一個月不能進廠，但還是停運7天，清潔隊員是依規定執勤，且工作辛苦，他嚴正譴責暴力，垃圾車上都有監視器，不容許挑戰公權力，他也會堅持捍衛隊員的安全。

沈暉勛強調，接下來仍會嚴格執行垃圾分類，不定時破袋檢查，呼籲民眾配合不要心存僥倖。

對此，雲林縣環保局長張喬維表示，會協助清潔隊員提起妨礙公務告訴，捍衛隊員權力，呼籲民眾遵守垃圾分類規定。

斗南清潔隊員清運垃圾時因執行垃圾分類遭一名老翁潑廚餘餿水及毆打。（斗南鎮公所提供）

斗南清潔隊員清運垃圾時因執行垃圾分類遭一名老翁潑廚餘餿水及毆打。（斗南鎮公所提供）

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