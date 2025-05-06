白沙屯媽祖到南投？雲林林內台3線猶豫10多分鐘 朝彰化二水走

白沙屯媽祖鑾駕在台3線往市區及外環路口抉擇約10分鐘。（擷圖自拱天宮臉書直播）

2025/05/06 09:38

〔記者黃淑莉／雲林報導〕苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖北港進香回程今（6）日6點從雲林縣斗六福懋公司起駕，一路沿著台3線往林內、竹山方向前進，上午7點53分停駕林內火車站，一早就有許多南投市、彰化縣網友在拱天宮臉書直播留言祈求媽祖前往，大約9點多鑾駕在彰化、竹山路口抉擇，現場擠了數萬名香燈腳及信徒等待，大約等了10多分鐘往彰化二水前進。到底會不會進去南投市，持續引起熱議。

白沙屯媽祖鑾駕去年往北港進香去程首次從林內鄉進入雲林，引起一陣追媽祖旋風，昨天媽祖鑾駕進入斗六，就有許多信徒一路追隨祈求再到林內賜福，早上6點從福懋起駕後一路住林內前進，在台3線與往林內市區的路口時媽祖鑾轎搖晃抉擇約10分鐘，並360度轉圈後選擇右邊往林內市區，繼去年停駕林內火車站，媽祖今年再度在火車站停駕，湧入大批香燈腳及信徒參拜。

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南投市長張嘉哲與妻子今年到拱天宮祈求白沙屯媽祖鑾駕能南投賜福，連續獲3聖筊，5月2日起駕出發民眾就很期待與關注媽祖鑾轎的行經路線，確定回程從斗六、林內方向，就有不少南投民眾留言祈求。

從林內火車站起駕後媽祖鑾駕往竹山方向前進，有大批信徒在彰雲大橋等待，另南雲大橋也有大批鄉親在祈求，最後在台3線往彰化、南投路口抉擇，鑾轎一度停在路中央思考大約10多分鐘後往彰雲大橋二水方向前進。

有網友分析從從彰化二水進入南投機率仍有約80%。

白沙屯媽祖網路電視台直播影片：

白沙屯媽祖鑾駕停駕林內火車站。（擷圖自拱天宮臉書直播）

白沙屯媽祖鑾駕在台3線往彰雲大橋、南雲大橋路口抉擇約10多分鐘後往彰化二水前進，現場擠滿數萬人潮。（擷取自白沙屯媽祖媽路電視台畫面）

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