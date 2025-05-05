食藥署不公布萊豬流向！雲林縣養豬協會：怎可「黑的白的攪在一起」

澳洲進口豬腳被檢出萊克多巴胺，食藥署說不會公布合格業者流向。雲林縣長張麗善（左）指出，盼中央能嚴格把關。（記者黃淑莉攝）

2025/05/05 18:37

〔記者黃淑莉／雲林報導〕近期1批澳洲進口豬腳被檢出萊克多巴胺（萊劑）0.001ppm（百萬分之一濃度），為我國進口豬肉首度檢出萊劑，衛福部食藥署今（5）日下午指出，對合格業者不會公布流向。對此，雲林縣長張麗善指出，仍盼中央要嚴格把關。雲林縣養豬協會理事長吳英吉說，不公布不合理，應把資訊透明讓消費者自己選擇吃或不吃。

「資訊應透明 讓消費者選擇」

張麗善表示，雲林為養豬大縣，先前政府開放萊豬進口雲林縣府即堅決反對，到目前立場不變，捍衛民眾食安，希望產地要清楚標示，讓消費者有知的權利及選擇權，盼中央嚴格把關。

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張麗善強調，為確保雲林養豬產業永續發展及消費者食的安全，縣府打出「雲饗豬」品牌，完全沒有任何萊克多巴胺的殘留，另也成立零瘦肉精聯盟，雲林為養豬大縣在整個食品安全上嚴格把關，完全杜絕含有萊克多巴胺的豬肉。

雲林縣養豬協會理事長吳英吉指出，中央若不公布去向恐會造成嚴重食安問題，衝擊養豬產業，這是不合理，怎麼可以「黑的白的都攪在一起」到時候出問題誰要負責，最基本的資訊要讓消費者知清楚，吃不吃由消費者自己決定。

縣府農業處長魏勝德指出，雲林縣成立「零瘦肉精聯盟」，參加的有畜牧場、肉品廠到攤商、餐廳、小吃店，只要檢驗且符合規定，縣府就發給認證標章，目前已累積畜牧場419家、餐飲店175家、小吃攤65家、食品販售及製造190家加入。

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