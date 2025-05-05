白沙屯媽祖停駕六房媽紅壇1小時 3媽會信徒歡聲雷動

白沙屯媽祖鑾駕今天早上停駕雲林六房媽祖斗南烏瓦磘紅壇。（擷圖自白沙屯網路電視台）

2025/05/05 10:06

〔記者黃淑莉／雲林報導〕苗栗白沙屯拱天宮媽祖徒步北港進香回程，媽祖鑾駕今（5）日早上5點從斗南分局新崙派出所沿著台1丁往斗六方向前進，途中轉進雲林六房媽祖斗南烏瓦磘紅壇且從8點5分停駕到9點，3媽相會場面吸引大批信徒朝聖。

白沙屯媽祖鑾駕離開斗南順安宮後，轉進斗南市區後走台1線右轉台1丁往斗六方向走，下了新光陸橋在路口有信徒大喊媽祖我愛你，媽祖鑾駕突轉右彎往烏瓦磘雲林六房媽祖紅壇，立即有人在臉書、LINE社群分享，有網友留言「白沙屯媽祖要去找六房媽聊天了」、「白沙屯媽祖來找姐妹聊天」，媽祖停駕到9點才離開。

請繼續往下閱讀...

從六房媽紅壇起駕後白沙屯媽祖鑾駕進入江厝部落，民眾歡欣鼓舞，沿途都有民眾排隊鑽轎腳，在江厝里時包括斗六分局長張澤銘及2位副分局長林清豐、馬秋景等多名員警都上前扛轎。

許多香燈腳預期媽祖鑾駕會到雲林縣府停駕，縣府前廣場一早就有大批香燈腳休息等待。

白沙屯媽祖鑾駕今天早上停駕雲林六房媽祖斗南烏瓦磘紅壇。（擷圖自白沙屯拱天宮）

大批香燈腳在雲林縣府休息等待白沙屯媽祖鑾駕。（記者黃淑莉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法