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    白沙屯媽祖回程緩慢行進！駐駕「派出所」過夜 雲林民眾湧入參拜

    白沙屯媽祖今駐駕於斗南警分局新崙派出所，預定明早5點起駕出發。（擷取白沙屯媽祖網路電視台）

    白沙屯媽祖今駐駕於斗南警分局新崙派出所，預定明早5點起駕出發。（擷取白沙屯媽祖網路電視台）

    2025/05/04 17:58

    〔記者李文德／雲林報導〕苗栗白沙屯拱天宮媽祖進香今（4）日凌晨起駕回程，今天回程「粉紅超跑」行進緩慢，也令不少香燈腳能夠沿路欣賞雲林特有風情。經過一天路程，確定於斗南鎮新崙派出駐駕至明（5）日上午5點起駕，令不少當地民眾雀躍萬分，紛紛湧入派出所前參拜。

    白沙屯媽祖鑾轎凌晨先從北港朝天宮前右轉，接民生路方向前進，一路上先是在北港鎮公所、北辰派出所、媽祖醫院等地方停駕，直至中午選定於土庫秀潭里的都城隍爺廟停駕休息，下午2點再起程出發。

    一路上鑾駕順著縣道145線前進，更經過土庫鎮市區，直至145線至縣道158甲線岔路口時，令不少民眾好奇是否會往虎尾方向轉進。最後「粉紅超跑」選擇接158甲線，直接通過「土庫大橋」往斗南鎮方向前進，直到傍晚4點57分鑾轎抵達斗南警分局新崙派出所，確定駐駕至明早5點再起駕。當地居民雀躍萬分，紛紛聚集在派出所前準備參拜白沙屯媽祖。

    斗南警分局長林文智表示，去年白沙屯媽祖已有停駕休息紀錄，今年更是選擇駐駕，考量將湧入眾多香燈腳、信眾，已派遣相關警力，針對週邊交通、駐駕維安。

    白沙屯媽祖今駐駕於斗南警分局新崙派出所。（擷取白沙屯媽祖網路電視台）

    白沙屯媽祖今駐駕於斗南警分局新崙派出所。（擷取白沙屯媽祖網路電視台）

    現場湧入不少香燈腳及民眾，當地居民也雀躍萬分要參拜媽祖。（擷取白沙屯媽祖網路電視台）

    現場湧入不少香燈腳及民眾，當地居民也雀躍萬分要參拜媽祖。（擷取白沙屯媽祖網路電視台）

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