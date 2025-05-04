張麗善又成「炎上對象」！ 拱天宮主委拜託大家這樣做

苗栗拱天宮主委洪文華（前排左3）針對張麗善惹議風波，呼籲大家要理性。（圖擷取白沙屯媽祖網路電視台）

2025/05/04 15:03

〔記者李文德／雲林報導〕白沙屯媽祖今（4）日凌晨1點26分起駕回程，昨晚卻傳出雲林縣長張麗善遭民眾控燒疏文時簡直是用「丟垃圾般硬塞」，3度成為炎上對象。對此苗栗拱天宮主委洪文華出面緩頰表示，拜託大家「要理性，不要捕風捉影」。

進火儀式約在昨晚9點30分開始，由朝天宮住持會茂法師主持誦讀吉祥疏文，再把疏文放入萬年香火中焚燒，而今年白沙屯媽祖進香逾32萬人報名，疏文超過1900張，朝天宮廟內數百人一起誦讀，連苗栗縣長鍾東錦、雲林縣長張麗善也協助念誦，更受邀協助輪流焚燒疏文，但張麗善焚燒時挨轟像燒垃圾般。

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洪文華說，從去年報名人數增加，疏文就已經成長至1000張左右，今年報名參加人數近33萬人，疏文就已突破1900張，如果只有一個人折疏文焚燒也未能力及。所以從去年起就邀鍾、張2名縣長協助，3人一起焚燒，並沒有因為只因一個特定對象而改變。

至於網友罵張麗善隨便折疊後焚燒，洪文華說「那沒影啦！」今年疏文多達1900多張，所以進火儀式提前就是為了趕緊焚燒完成，但最後還是稍微延到時間，加上自己長年來已習慣焚燒疏文，所以也比較知道如何行動。

洪文華呼籲，所有信徒「不要看到一個舉動就補風捉影」，不管鍾、張縣長，其實每年都有來參拜，對於媽祖的真誠也讓廟方人員們非常尊重。拱天宮一向不分藍綠、黨派都真摯歡迎，甚至賴清德總統也來參加登轎儀式，並不會分「大小漢」。

「拜託大家不要那麼對立！」洪文華強調，進香歸進香，政治歸政治，不要混為一談。廟方全心投入進香活動上，也不希望造成縣長的困擾，否則大家隨香也不會愉快。

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