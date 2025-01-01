Happy 2025！劍湖山888秒煙火+無人機秀 1.5萬人超越快樂

劍湖山世界跨年晚會吸引超過1萬5000名遊客入場，無人機加煙火秀以「超越快樂」為主題，無人機排出「Happy 2025」字樣。（記者李文德攝）

2025/01/01 00:53

〔記者李文德／雲林報導〕劍湖山世界跨年晚會吸引超過1萬5000名遊客入場，今年重頭戲無人機加煙火秀以「超越快樂」為主題，總長888秒，現場不時傳來此起彼落的驚嘆聲，一同迎接2025年到來。

劍湖山跨年晚會由藝人沐妍、顥文主持，歌手董育君、麗小花、陳忻悅接力熱唱。不少人6點半晚會開始前就入園卡位，搶占最佳欣賞角度，有人鋪起野餐墊席地而坐，也有人趁著倒數前排隊搶玩遊樂設施，園區燈火通明，宛如不夜城。

請繼續往下閱讀...

重頭戲跨年煙火秀，400架無人機率先登場展開演出，各種造型圖案一一呈現，隨著倒數5秒後，無人機排出「Happy2025」字樣，與煙火向全世界獻上新年祝福。千米環繞式的「滿山花火」和全國唯一的摩天輪炫渦煙火，將現場氣氛炒熱到最高點，888秒嗨翻。

各色煙火在高空中迸發，遊客不斷發出「哇！」的驚嘆聲，紛紛拿起手機拍下紀念性一刻。煙火結束後，有「靈魂DIVA」之稱的歌手家家與民眾互動，展開新年篇章，也讓跨年晚會劃下完美句點。

劍湖山世界跨年晚會無人機加煙火秀以「超越快樂」為主題，總長888秒，摩天輪炫渦煙火全國唯一。（記者李文德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法