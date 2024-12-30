財劃法風波台大雲林分院擴建恐延誤 劉建國批在野「想有權卻不負責」

立委劉建國（右）批財劃法修正案倉促通過，在野「只管收、不管出」，根本是有權卻不負責，如現今尚未發包的台大雲林分院虎尾院二期擴建工程，恐將延誤。（記者李文德攝）

2024/12/30 13:38

〔記者李文德／雲林報導〕財劃法修正20日倉促三讀，中央須增加釋出3753億元給地方，引發各界譁然。民進黨立委劉建國今出席東勢鄉老人活動中心動土受訪時表示，全國人民看在眼裡，在野「只管收、不管出」，根本是有權卻不負責，如現今尚未發包的台大雲林分院虎尾院二期擴建工程計畫，恐將被延誤。再怎麼樣他將努力不懈與中央溝通，絕對不能「斷炊」。

劉建國批評，現地方政府要一大堆的收入增加預算，3700多億元要撥給地方，但是完全沒有談到在哪些個面向要去做支出，顯然修法有權但不用負責。不過問題將隨之而來，會排擠到中央原本核定、匡列或要去執行的計畫，包話國防外交、衛生醫療將無一倖免，將排擠到所有部會、相關部門的預算。

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劉建國提到，尤其已經積極爭取許多的台大雲林分院虎尾院區第二期擴建工程，2020年前行政院長蘇貞昌核定65億元，但現在物價波動，增加是111億元，這是多麼令人欣喜，有這筆預算可雲林可以打造地方的中心，雲嘉嘉甚至南投縣急重症患者，也可以就近看診。而且二期擴建後，病床數將增加至805個床位，醫療量能提升許多，醫事人力也將到位，不過在野要將3700多億刮手，一定會排擠到預算，現在無法評估這111億的工程經費會遲延多久，現在擴建工程尚未發包，不過財劃法修正後，恐將延誤計畫時程，也擔心院方是不是有辦法如期辦理發包。

劉建國強調，不管怎麼樣，都會努力不懈地讓這筆預算不能不見，甚至一定要如期到位。現在也要想辦法看如何跟中央的相關單位來做溝通，甚至也要找到院級，甚至可能要再特別拜託總統。這一筆為救助雲林、嘉義家鄉所有病患而準備的、大家期盼的非常重要的醫療資源，絕對不能斷炊，絕對不能讓它延後。

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