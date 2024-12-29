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    首頁　>　雲林縣

    正是賞味期！ 飼養技術提升造就品質 國產鵝肉價格平穩

    主辦單位準備1000份薑母鵝，讓民眾補補身子，也品嘗國產優質鵝肉。（記者李文德攝）

    主辦單位準備1000份薑母鵝，讓民眾補補身子，也品嘗國產優質鵝肉。（記者李文德攝）

    2024/12/29 15:18

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣養鵝佔全國產量4成，是重要產地之一，中華民國水禽產業促進發展協會今（29）日在古坑綠色隧道舉辦「鵝時好味野餐日」活動，促銷國產鵝肉。協會理事長吳祥斌表示，目前鵝肉價格平穩，肉質佳，正是賞味最佳期。

    吳祥斌指出，全國養鵝大約400萬隻，雲林占4成，約160萬隻左右，隨著飼養技術提升，加上農業部去年起推動「禽舍改建計畫」，協助業者改善環境，現已能大幅降低禽流感發生機率，且透過自動化調節溫度，也能孕育出肉質肥美的鵝肉。現鵝肉每台斤69元左右，價格平穩，正是吃鵝肉最佳季節。

    為推廣國產水禽，今協會在古坑綠色隧道舉辦活動，除有鵝肉促銷外，還準備1000份薑母鵝讓民眾嚐鮮，前來擺攤的業者也紛紛拿出特色產品，讓民眾先試吃，再以超低促銷價讓饕客買回品嘗。

    吳祥斌表示，現在民眾消費習慣改變，加上每個人喜歡吃的部位不同，業者們也透過分切加工，採取多角化的銷售模式，提升民眾購買意願，將消費族群再擴大。

    縣府農業處長魏勝德表示，雲林養鵝產量位居全國之冠，除飼養技術發達外，鵝肉品質也佳，雲林的鵝肉肉質Q彈，油脂比例適中，希望國人多支持國產鵝肉。

    參與活動業者更以促銷價大力推廣，讓民眾可買到肉質鮮美的鵝肉。（記者李文德攝）

    參與活動業者更以促銷價大力推廣，讓民眾可買到肉質鮮美的鵝肉。（記者李文德攝）

    業者將特色產品開放讓民眾免費試吃，藉此提升買氣。（記者李文德攝）

    業者將特色產品開放讓民眾免費試吃，藉此提升買氣。（記者李文德攝）

    中華民國水禽產業促進發展協會在古坑綠色隧道舉辦「鵝時好味野餐日」活動，促銷國產鵝肉。（記者李文德攝）

    中華民國水禽產業促進發展協會在古坑綠色隧道舉辦「鵝時好味野餐日」活動，促銷國產鵝肉。（記者李文德攝）

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