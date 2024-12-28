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    首頁　>　雲林縣

    椪糖圖案難度爆表 雲林糖都嘉年華重現「魷魚遊戲」名場面

    小朋友意外拿到「吉伊卡娃」圖案椪糖，遊戲難度破表。（記者李文德攝）

    小朋友意外拿到「吉伊卡娃」圖案椪糖，遊戲難度破表。（記者李文德攝）

    2024/12/28 17:00

    〔記者李文德／雲林報導〕虎尾糖廠本月開始為期3個多月的製糖，雲林縣府今（28）日在虎尾同心公園舉辦首屆「糖都嘉年華」，有近50攤特色市集，還有五感互動體驗。活動更搭上正熱映的「魷魚遊戲」話題，先讓民眾玩木頭人再刮椪糖，各種圖樣考倒眾人，更有小朋友拿到「吉伊卡娃」圖案，難度爆表，也讓大家玩得不亦樂乎。

    這場別開生面的遊戲就在同心公園登場，隨著主持人口令一下，耳熟能詳的英熙娃娃講出「木槿花的花開了」（中文將其翻為123木頭人），數十位大小朋友停止不動，等到英熙聲音再響起，眾人加緊腳步往下一關椪糖關卡邁進。

    打開椪糖後，有泰迪熊頭造型、多啦A夢造型，難度節節攀升，不少人選擇用手扒開，無奈慘遭淘汰。更有小朋友拿到複雜的「吉伊卡娃」圖案，難度爆表，也讓活動氣氛多了笑聲。

    縣府今下午舉辦「糖都嘉年華」，近50攤特色市集，展售各式各樣甜品，會場上更有「提拉米蘇」、「畫糖」等五感體驗，都吸引民眾圍觀。

    當地民眾表示，每年12月至隔年3月是虎尾糖廠製糖期，這季節街上滿滿蔗香與糖香，用活動來讓大家體驗「糖都」魅力，別有一番滋味。

    雲林縣長張麗善表示，虎尾糖廠是全台唯二還在製糖的糖廠，也是回顧歷史，具有獨特的文化底蘊，盼藉活動喚起更多人對糖業重視，也歡迎全國民眾12月至明年3月來虎尾享受「糖都」魅力。

    文觀處長陳璧君指出，除此次活動外，明年1至3月底更推出2路線各12梯次的限定遊程，將帶領大家認識虎尾糖廠歷史，走讀糖業文化路徑，一起追五分車，現兩路線詢問度高，遊客想報名要快。

    活動復刻魷魚遊戲環節，讓大小朋友玩123木頭人、刮椪糖。（記者李文德攝）

    活動復刻魷魚遊戲環節，讓大小朋友玩123木頭人、刮椪糖。（記者李文德攝）

    活動復刻魷魚遊戲環節，讓大小朋友玩123木頭人、刮椪糖。（記者李文德攝）

    活動復刻魷魚遊戲環節，讓大小朋友玩123木頭人、刮椪糖。（記者李文德攝）

    活動中安排五感體驗活動，包含畫糖體驗。（記者李文德攝）

    活動中安排五感體驗活動，包含畫糖體驗。（記者李文德攝）

    雲林縣政府今下午在虎尾同心公園舉辦首屆「糖都嘉年華」。（記者李文德攝）

    雲林縣政府今下午在虎尾同心公園舉辦首屆「糖都嘉年華」。（記者李文德攝）

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