颱風、氣候不穩定影響 斗六茂谷柑產量減

斗六茂谷柑今年因連續颱風、氣候不穩等因素影響，產量略減，但品質優，預計下週進入採收期。（記者黃淑莉攝）

2024/12/28 16:04

〔記者黃淑莉／雲林報導〕受到今年連續幾個颱風及氣候不穩定影響，斗六茂谷柑產量略減，距離春節剩不到1個月，市面茂谷柑販賣量仍不多，斗六果農朱清輝說，主要氣溫不夠低，冷度不夠，多數果實還沒轉色，冀望這波溫氣團來加持，下週即會進入採收期。斗六市公所將在1月11、12日舉辦斗六茂谷柑節暨年貨市集。

雲林茂谷柑總種植面積逾360公頃，其中斗六市約有100多公頃、產量約2500公噸，斗六市長林聖爵指出，在果農不斷精進栽培技術之下，茂谷柑的品質優，甜度都維持在12、13度以上，口感甜中帶有微酸，讓人一口接一口。

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朱清輝表示，今年因7月、10月幾個颱風，加上氣候不穩定，前幾波冷氣團威力不夠冷，果皮還沒轉色，有的現在果皮還很綠，上週又下細雨，造成最近有落果情況。

朱清輝說，今年產量略減一些，因產量減果農更用心照顧，品質一級棒，這波冷氣團較強應該有助轉色，加上節氣到，多數果農會在下週開始大量採收販售。

斗六市公所將在1月11、12日在斗六膨鼠森林公園舉辦茂谷柑節暨年貨市集，現場有在地優質果農自產自銷的茂谷柑展售，還有精彩表演、摸彩、親子遊戲及手作闖關活動，另憑5張未開獎發票可兌換福贈春聯，相關活動訊息可上斗六市公所臉書粉專查詢。

斗六茂谷柑今年因連續颱風、氣候不穩等因素影響，產量略減，但品質優，預計下週進入大量採收期。（記者黃淑莉攝）

上週降雨造成茂谷柑出現落果情況。（記者黃淑莉攝）

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