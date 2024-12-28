太湖社區活動中心老舊缺無障礙設施 雲林縣府補助447萬將修繕

褒忠鄉太湖社區活動中心40多年未修繕，且沒有無障礙設施，縣府補助447萬元將整修。（記者李文德攝）

2024/12/28 15:20

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣褒忠鄉埔姜村太湖社區活動中心已設置43年，近年社區發展協會進入舉辦活動、長照課程等服務，發現建築年久失修，有滲漏、壁癌等問題，就無障礙設施也沒有，亟需改善。縣府補助447萬將進行活動中心修繕，縣府社會處表示，公所可再與地方針對無障礙、全齡運動設施多做規劃，將全力支持修繕。現也逐步盤點全縣353處活動中心現況盤點，若有修繕需求將以正作為關懷據點等服務為優先修繕考量。

太湖社區發展協會理事長曾朝和表示，活動中心興建於1981年，早期作為鄉立托兒所及村民合用的集會空間，故配合托兒需求出入口空間較為狹窄，不過近年來協會開始舉辦社區據點課程後，發現空間已不符現在長者使用，兩處門口不便於輪椅進出，就連通往廁所的通道也有門檻，對於長輩而言難以通行。

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當地民眾表示，除建物年久失修外，也沒有無障礙設施，如廁所還是保留著40年前的格局，只有蹲式馬桶如廁，而且進入廁所前還要走一兩格階梯，常有長輩互相結伴同行，深怕萬一發生不測。期盼空間能得到修繕。

雲林縣府因此將補助447萬元針對活動中心進行修繕，縣長張麗善、社會處長林文志等人到活動中心會勘，並聽取當地民眾意見。林文志指出，此次修繕包含出入口重新設計擴建、排水系統改善、門窗更新、地坪改善、廁所無障礙改善等，將委由鄉公所執行，若計畫發包順利者可於明年春節後動工。

張麗善表示，由於當地年長者眾多，建議公所可再與地方協調，多增加全齡式無障礙空間，將會全力支持與協助。另現逐步盤點縣內353處活動中心現況，如有修繕需求可提出，將以目前做關懷據點、長照服務等相關福利措施的活動中心為優先修繕對象，達到資源不浪費的精神。

褒忠鄉太湖社區活動中心40多年未修繕，且沒有無障礙設施，縣府補助447萬元將整修。（記者李文德攝）

褒忠鄉太湖社區活動中心40多年未修繕，且沒有無障礙設施，縣府補助447萬元將整修。（記者李文德攝）

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