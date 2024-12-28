生生有平板明年上路 雲縣編列2.8億採購近3萬台

斗六鎮東國小辦理數位課堂家長觀課日活動，學童教家長利用平板學習的技巧。（記者黃淑莉攝）

2024/12/28 14:20

〔記者黃淑莉／雲林報導〕數位學習是翻轉偏鄉教育的重要管道，雲林縣繼今年全縣185所國中小2100間教室都換上水洗式智慧黑板，教育處長邱孝文今（28）日參加斗六鎮東國小數位課堂家長觀課日活動表示，縣府明年編列2.8億元預計採購近3萬台平板，讓生生有平板，搭配智慧黑板讓學生學習成效如虎添翼。

數位教學、數位學習已成為趨勢，鎮東國小校長張美玲指出，今天舉辦家長觀課日，是為讓家長能夠認識數位課堂，進而透過「家校合作」讓孩子的學習能夠更有成效。

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今天出席觀課的家長說，拜科技之賜，現在學習多元而且有趣，真想再回來當學生。

雲林縣長張麗善出席跟著學童一起操作平板做簡報、剪影片及寫作業，張麗善說，教育可以改變人的一生、也可以翻轉人生，為縮短城鄉差距，讓雲林的孩子不要因資源不足輸在起跑點，縣府很重視教育，數位學習是沒有城鄉距離的，今年暑假將全縣國中小2100間教室全換上水洗式智慧黑板，其中有86吋大螢幕，透過數位讓學習變多元、有趣。

邱孝文指出，智慧黑板是課堂上非常大的改變，數位學習不受地域影響，目前各校老師對智慧黑板操作已熟能生巧，甚至在教學上也不斷推陳出新，由於智慧黑板須與學生平板搭配，要達到生生有平板目標雲林尚缺2萬多台，縣府明年編列2.8億元，以分期付款方式一次採購到位，相關採購作業現已著手進行中，預計明年3、4月可以補足，114學年度開學後即能生生有平板。

斗六鎮東國小數位課堂家長觀課日活動，雲林縣長張麗善現學現賣，上台發表自己利用平板做的簡報資料。（記者黃淑莉攝）

數位學習不受地域影響，也是翻轉偏鄉教育的重要管道，雲林縣府明年將斥資2.8億元採購2萬多台平板，達到生生有板目標。（記者黃淑莉攝）

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