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    首頁　>　雲林縣

    醫界反對65歲以上長者免繳健保費 張麗善：六都早實施、拒當二等公民

    65歲以上長者免繳健保費因醫界團體反對，昨天立院未通過，張麗善今天指出，六都早已實施，拒當台灣二等公民。（記者黃淑莉攝）

    65歲以上長者免繳健保費因醫界團體反對，昨天立院未通過，張麗善今天指出，六都早已實施，拒當台灣二等公民。（記者黃淑莉攝）

    2024/12/28 13:54

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕藍白立委提出《老人福利法及就業服務法》第22條修正案，讓65歲以上、所得稅級距未達20%的長者免繳健保費，因國內5大醫界團體憂心拖垮健保表達強烈反對，昨（27）日立法院未通過三讀。雲林縣長張麗善今天指出，雲林等15縣市醫療資源不足又不均，就醫不便，卻要繳一樣的健保費，全島一命，她呼籲健保平等、健康平權，拒當台灣二等公民。

    張麗善指出，目前六都醫療資源豐富，65歲以上長者少數排富後，幾乎都不用繳健保費，其他15縣市醫資源不均又不足，全國每萬人口執業醫師人數23位，雲林只有13位，甚至偏鄉的口湖、水林等鄉鎮只有1.1位，且就醫不便，長輩拖到很嚴重才就醫，卻要繳健保費，這是很不公平的，全島一命，每個縣市、每個角落的民眾都應該受到重視。

    張麗善進一步說，醫界憂心會拖垮健保，卻忘了六都長者早已免繳健保費，所以她要為非六都的15縣市鄉親抱不平；另外，因為六都福利好，許多外漂的子弟把父母帶到都會區，非六都縣市人口外移更嚴重。

    張麗善指出，少子化情況，現代年輕人不但要幫年邁父母繳，還要繳子女的，長者免繳健保費是在減輕年輕人的負擔，所以她呼籲全島一命，每一個鄉親的生命都是對等，都要接受平等的對待，應該要重視這些比較弱勢的縣市，讓他們生命有尊嚴，也能夠生活的非常安全、放心及安心。

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