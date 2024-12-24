16公尺長暴龍、6公尺高金鋼空降斗六成打卡熱點 年節交通成隱憂
超大型互動式金鋼空降斗六市，成為民眾打卡熱點。（記者鄭旭凱攝）
〔記者鄭旭凱／雲林報導〕斗六市一處生態園區近日引進10隻恐龍等互動式模型，其中16公尺長的暴龍和6公尺高的金鋼立即成為打卡熱點，由於周邊道路不寬，民眾擔心年節可能造成交通打結。
位於斗六市的這座生態園區，占地約13公頃，園區復育許多蝴蝶、蜻蜓、螢火蟲、獨角仙等，營造自然生態友善的環境。
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園區近日引進10隻恐龍等互動模式，包括6公尺高的金鋼，只要有民眾靠近，受到電子感應之後，金鋼就會擺動頭部並發出吼叫聲，恐龍的部分，其中暴龍長達16公尺、高5.8公尺，號稱是全台最大隻的恐龍，另外還有腕龍、霸王龍、劍龍、戟龍、慈母龍、迅猛龍、阿馬加龍及翼龍等。
生態園區位於斗六湖山水庫附近，周邊道路並不寬，民眾擔心年節期間恐造成交通阻塞；業者表示，園區正全力擴建停車場，上週日這些互動式恐龍園區剛啟用，入園人數暴增達2100人以上，會努力做好交通和停車管理。
長達16公尺的暴龍，號稱全台最大。（記者鄭旭凱攝）
在侏羅紀公園電影中常見的腕龍。（記者鄭旭凱攝）
小巧的迅猛龍。（記者鄭旭凱攝）
愛情隧道也是遊客排隊拍照景點。（記者鄭旭凱攝）