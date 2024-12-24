網紅Veeda秀出自家私房烏魚子點心 助弱勢植物人

網紅且是多家品牌餐廳主理人Veeda現身創世斗六分院大秀廚藝，示範及分享家裡獨有的烏魚子加年糕的私房點心，邀請大家一起響應斗六分院的愛心烏魚子義賣活動。（記者黃淑莉攝）

2024/12/24 09:23

〔記者黃淑莉／雲林報導〕網紅且是多家品牌餐廳主理人Veeda現身創世斗六分院大秀廚藝，示範及分享家裡獨有的烏魚子加年糕的點心，邀請大家響應斗六分院「年節金烏獻愛」義賣活動，幫助雲林弱勢植物人籌募安養經費。

創世斗六分院院長張曉蓉指出，斗六分院現照顧42名植物人，其中口湖李先生13年前因巡視魚塭不慎跌落，不幸成為植物人，外籍配偶不離不棄，獨力撐起一家重責，帶著年幼兒女，還照顧先生，經社工發現後由創世接手照顧，她靠著在魚塭做雜工養孩子，守護家。

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同樣來自口湖的口福漁品公司老闆曾家佑得知李先生的遭遇，及李太太獨自苦撐守護家庭，既同情又感動，提供200盒家中生產頂級烏魚子禮盒讓創世斗六分院義賣。曾家佑說，弱勢家庭需要更多社會力量挹注，希望藉此拋磚引玉讓更多民眾在年節前響應公益寒冬送暖。

Veeda知道創世斗六分院舉辦烏魚子義賣，專程示範自家的私房烏魚子點心，先把烏魚子切片沾一點高梁酒，與一塊台灣年糕用水餃皮包起來，再到鍋內油炸，吃起酥脆，烏魚子的鹹味與年糕的甜味搭起來很美味。

張曉蓉表示，物價漲小額捐款、物資都縮水，創世斗六分院為籌募寒士吃飽30尾牙活動與植物人安養服務經費，現正舉辦愛心烏魚子義賣，歡迎各界踴躍訂購，愛心專線05-5377855。

聽到斗六分院照顧的植物人李先生與太太不離不棄的經歷，口福漁品公司老闆曾家佑（左）提供家中生產的烏魚子義賣。（記者黃淑莉攝）

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