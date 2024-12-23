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    首頁　>　雲林縣

    天冷禽流感蠢蠢欲動 雲林一雞場確診撲殺5000多隻土雞

    雲林縣東勢鄉一處養雞場確診H5N1亞型高病原性禽流感，撲殺5200多隻黑羽土雞。（雲林縣府提供）

    雲林縣東勢鄉一處養雞場確診H5N1亞型高病原性禽流感，撲殺5200多隻黑羽土雞。（雲林縣府提供）

    2024/12/23 17:12

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣東勢一處土雞場今（23）日確診H5N1亞型高病原性禽流感，雲林縣動植物防疫所啟動防疫工作撲殺5225隻黑羽土雞，並完成場區及周邊環境清潔及消毒工作，防疫所指出，這是今年入冬以來首場，天氣冷是禽流感高峰期，呼籲養禽場提高警覺落實防疫工作。

    雲林縣動植物防疫所長廖培志指出，確診禽場上週五發現場內雞隻有異常死亡，主動向防疫所通報，經採檢送驗今天確診H5N1亞型高病原性禽流感，累計今年1月至今共有20場確診，今天確診東勢養雞場是今年入冬首場，避免疫情擴大，周邊半徑1公里有55禽場都列為監控範圍。

    廖培志表示，全球高病原性禽流感疫情十分嚴峻，經分析疫情與候野鳥遷徙有密切關係，且國內野鳥檢出禽流感病毒，病原進入國內禽場之風險升高，禽場自主強化生物安全工作刻不容緩。

    廖培志強調，近日東北季風增強氣溫偏低，易造成家禽緊迫，導致抵抗力降低，請養禽業者持續落實禽場防鳥設施、做好禽舍保溫措施及門禁管制，並提高警覺，每日自主觀察禽隻健康狀況，若發現異常應立即通報，防範病毒散播風險，造成重大的經濟損失。

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