催生！雲林縣生育補助 「這鄉鎮」最高一胎領3萬

虎尾鎮公所2025年元旦起加碼生育補助金，每胎發給1萬元，鎮長林嘉弘（右二）及代表會主席陳明聖（右）一起宣傳這項福利，鼓勵大家增產報國。（記者黃淑莉攝）

2024/12/23 16:48

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣人口持續多年「生不如死」，縣政府今年推出2年6億元的「萬寶龍」催生計畫，提高生育津貼及加碼生育營養禮金，民政處統計，今年截至上週全縣新生兒人達6702人，比去年及前年2年加起來還多。縣內各鄉鎮市公所為增加地方人口也加碼生育補助，除麥寮鄉給最多3萬元，虎尾鎮2025年1月1日起每胎給1萬元。

虎尾鎮因中科園區、高鐵及台大醫院雲林分院虎尾院區二期動工等利多，近幾年人口成長，去年底總人口數7萬386人，今年在縣府萬寶龍計畫帶動之下，截至11月底新生兒人數有588人，比去年305人增加280多人，且遷入人口比遷出多，總人口數有7萬0851人。

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虎尾鎮長林嘉弘今（23）日與代表會主席陳明聖及多名鎮代陪同，宣布虎尾鎮明年元旦加碼生育補助金，林嘉弘表示，為鼓勵年輕人移居虎尾，增加虎尾鎮人口，公所在代表會支持下編列600萬元，明年只要父或母一方設籍虎尾滿6個月，申請時仍設籍在虎尾，每名新生兒給1萬元生育補助。

陳明聖指出，虎尾是雲林第2大鄉鎮，在少子化衝擊下，很多學校、幼兒園減班或關閉，期盼透過加碼福利獎勵更多人來虎尾居住，朝升格「虎尾市」努力。

林嘉弘強調，公所計畫明年在虎尾社福館對面新建一座5歲以下親子共融公園，打造友善育兒環境及空間。

據指出，雲林各鄉鎮因少子化影響，人口都呈負成長，為鼓勵多生，好幾個鄉鎮公所都有提供生育補助，其中以麥寮鄉每胎補助3萬元最高，西螺除新生兒每胎補助1萬元、2023年加碼懷孕營養補助1胎1萬元，四湖每胎1萬6000元，東勢每胎2萬元。

褒忠新生兒每胎1萬元、若滿週歲仍持續設籍每名補助2萬元，莿桐每胎1萬2000元，北港每胎2000元，台西、口湖、斗南、大埤、土庫、古坑及林內每胎1萬元。

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