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    首頁　>　雲林縣

    驚嚇！休旅車衝上斗六圓環 民眾笑「玩命關頭取景」？

    董男衝上斗六圓環，所幸僅有頭部、雙手輕傷已送醫，而休旅車保險桿毀損、擋風玻璃破裂。（圖由民眾提供）

    董男衝上斗六圓環，所幸僅有頭部、雙手輕傷已送醫，而休旅車保險桿毀損、擋風玻璃破裂。（圖由民眾提供）

    2024/12/19 10:55

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣57歲董姓男子斗六市今（19）日早上6點40分左右駕駛休旅車行驚斗六圓環，疑似精神狀況不佳，先擦撞機車再往衝上圓環，身受輕傷，所幸無大礙、也無其他人受傷。斗六警分局將釐清詳細事故原因；不過，此事故也意外引起路人紛紛討論，甚至還有人在網路貼文引起熱議，網友大笑「是玩命關頭來取景」。

    早上6點40分左右，董男開著白色休旅車行驚斗六圓環，不過疑似因為精神狀況不佳，行進方向不斷偏移，最後先撞上停在路旁的機車，董男疑似發現撞到東西要回正，卻意外衝上圓環中央的噴水池，整輛車爬上3級階梯，撞到噴水池前的水泥護欄才停下。

    民眾立即通報警方、救護人員，到場後發現董男頭部、雙手擦挫傷，但意識清楚，先送往斗六成大醫院救治，而休旅車前輪爆胎、車頭保險桿毀損嚴重，左前方擋風玻璃破裂。

    受波及的機車苦主是王姓雲科大學生，他表示，凌晨0點和同學到圓環附近的KTV夜唱，機車就放在店門口，6點出來先去附近早餐店吃早餐，想不到短短時間就看到自己的機車已經「飛」出10公尺外，甚至還解體。

    不少當地民眾看見清晨車禍，好奇地探頭出來觀看、拍照，民眾甚至還疑問「這是真的開上去的嗎？」甚至還有人PO上網路，也引來一番熱議，還有網友創意回覆「這是馮迪索的玩命關頭來這裡取景嗎」？

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