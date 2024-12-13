為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　雲林縣

    民代偕民團關懷雲林學童視力 今到水燦林國小

    扶輪社與眼科合作，下鄉至水林水燦林國小為62名學童免費視力檢查、驗光及眼鏡配製。（記者李文德攝）

    扶輪社與眼科合作，下鄉至水林水燦林國小為62名學童免費視力檢查、驗光及眼鏡配製。（記者李文德攝）

    2024/12/13 16:29

    〔記者李文德／雲林報導〕眼睛是靈魂之窗，對於兒童發展尤為重要。目前雲林縣內國小學童視力不良率43.44％，經過複檢、就醫治療等逾9成，但部分經濟條件較為弱勢的學童，可能因此無法及時治療、甚至配戴眼鏡。因此雲林縣議員蔡岳儒媒合北港宗聖扶輪社推動「點亮雲林」關懷計畫，推動8年來共幫助490位學童視力檢查也完成配置195副眼鏡。關懷列車今駛入水林鄉水燦林國小，共有62名學童參與。蔡岳儒表示，計畫將持續進行，幫助孩子學習無礙。

    根據縣府統計資料，112學年度國小學童共有3萬604人，裸視視力不良率43.44％，其中有90.33%就醫矯正視力，但仍低於全國平均91.68％，有進步空間。

    蔡岳儒表示，就醫率雖已靠近全國平均，不過仍有部分經濟較弱勢的家庭難帶小朋友視力矯正，加上雲林縣有13鄉鎮無眼科相關醫療院所，凸顯出醫療資源不均窘境，因此2016年起媒合宗聖扶輪社啟動關懷計畫，除了下鄉視力宣導外，更是請眼科診所驗光、免費配置眼鏡。

    今下午關懷列車駛入水燦林國小，此次活動與台全眼科合作，共有62位學童接受免費服務。台全眼科中區營運經理李奇燁表示，學童視力矯正的黃金期為5至12歲，如果沒適時矯正，每年近視度數會以50至100度遞增，嚴重近視者可能就會罹患青光眼等症狀，故此次出動1名眼科醫師、2名眼鏡部驗光師及6名護理人員等，盼讓學童及早矯正。

    扶輪社服務計畫主委蔡文瑞表示，計畫推動8年來已為490位學童視力檢查、配置195副眼鏡，此計畫將會持續推動，協助學童學習無礙；蔡岳儒表示，計畫將持續在北港、水林、口湖地區幫助沿海學童視力矯正。（17:25更新）

    扶輪社與眼科合作，下鄉至水林水燦林國小為62名學童免費視力檢查、驗光及眼鏡配製。（記者李文德攝）

    扶輪社與眼科合作，下鄉至水林水燦林國小為62名學童免費視力檢查、驗光及眼鏡配製。（記者李文德攝）

    縣議員蔡岳儒（左3）媒合北港宗聖扶輪社與眼科，今下鄉至水林水燦林國小為62名學童免費視力檢查、驗光及眼鏡配製。（記者李文德攝）

    縣議員蔡岳儒（左3）媒合北港宗聖扶輪社與眼科，今下鄉至水林水燦林國小為62名學童免費視力檢查、驗光及眼鏡配製。（記者李文德攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    雲林縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播