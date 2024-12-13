民代偕民團關懷雲林學童視力 今到水燦林國小

扶輪社與眼科合作，下鄉至水林水燦林國小為62名學童免費視力檢查、驗光及眼鏡配製。（記者李文德攝）

2024/12/13 16:29

〔記者李文德／雲林報導〕眼睛是靈魂之窗，對於兒童發展尤為重要。目前雲林縣內國小學童視力不良率43.44％，經過複檢、就醫治療等逾9成，但部分經濟條件較為弱勢的學童，可能因此無法及時治療、甚至配戴眼鏡。因此雲林縣議員蔡岳儒媒合北港宗聖扶輪社推動「點亮雲林」關懷計畫，推動8年來共幫助490位學童視力檢查也完成配置195副眼鏡。關懷列車今駛入水林鄉水燦林國小，共有62名學童參與。蔡岳儒表示，計畫將持續進行，幫助孩子學習無礙。

根據縣府統計資料，112學年度國小學童共有3萬604人，裸視視力不良率43.44％，其中有90.33%就醫矯正視力，但仍低於全國平均91.68％，有進步空間。

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蔡岳儒表示，就醫率雖已靠近全國平均，不過仍有部分經濟較弱勢的家庭難帶小朋友視力矯正，加上雲林縣有13鄉鎮無眼科相關醫療院所，凸顯出醫療資源不均窘境，因此2016年起媒合宗聖扶輪社啟動關懷計畫，除了下鄉視力宣導外，更是請眼科診所驗光、免費配置眼鏡。

今下午關懷列車駛入水燦林國小，此次活動與台全眼科合作，共有62位學童接受免費服務。台全眼科中區營運經理李奇燁表示，學童視力矯正的黃金期為5至12歲，如果沒適時矯正，每年近視度數會以50至100度遞增，嚴重近視者可能就會罹患青光眼等症狀，故此次出動1名眼科醫師、2名眼鏡部驗光師及6名護理人員等，盼讓學童及早矯正。

扶輪社服務計畫主委蔡文瑞表示，計畫推動8年來已為490位學童視力檢查、配置195副眼鏡，此計畫將會持續推動，協助學童學習無礙；蔡岳儒表示，計畫將持續在北港、水林、口湖地區幫助沿海學童視力矯正。（17:25更新）

扶輪社與眼科合作，下鄉至水林水燦林國小為62名學童免費視力檢查、驗光及眼鏡配製。（記者李文德攝）

縣議員蔡岳儒（左3）媒合北港宗聖扶輪社與眼科，今下鄉至水林水燦林國小為62名學童免費視力檢查、驗光及眼鏡配製。（記者李文德攝）

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