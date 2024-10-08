看國慶煙火不想人擠人 雲林縣府提供交通攻略

雙十煙火在雲林活動現場各區域位置圖。（雲林縣府提供）

2024/10/08 13:26

〔記者黃淑莉／雲林報導〕2024雙十煙火10日在雲林虎尾高鐵特定區，預計湧入30萬人次，雲林縣府今（8）日提供看煙火交通攻略，建議民眾搭火車、高鐵等大眾運輸工具，再轉搭縣府提供的免費接駁車，不怕塞車、不用找車位，且高鐵當天增開11班次列車、增停雲林站。

雲林縣交通工務局表示，這次規劃4條接駁路線，乘車點分別在斗六火車站、斗南火車站、西螺轉運站、北港好庫（北港糖廠）停車場，直達會場內的轉運站，共有170輛巴士，每10分鐘一班車，坐滿即開車，開往會場首班下午2點發車、末班7點，散場首班下午8點半、末班11點半。

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交工局建議民眾可多搭乘火車到斗南、斗六火車站下車，再轉搭接駁車到會場；另10日當天高鐵將增開11班次列車、增停雲林站。

交工局說，縣府在活動會場周邊，包括學府一路、站前西路、永興南七路設置近8000個汽車停車場，另永興南五街設置有2600個機車停車場，自行開車行駛國道民眾可透過國道1西螺及斗南交流道，再連接縣道到達停車場；使用一般道路民眾則可經由縣道145、縣道156、縣道158等周邊道路前往停車場。

縣府計畫處表示，為了讓民眾出門前能知道煙火的資訊，官網提供「現場人潮燈號儀表板」，燈號分為舒適、普通、略擠、擁擠、管制等5個等級，民眾可即時了解主觀賞區和11個建議觀賞區的人潮狀況，人潮燈號儀表板介接google地圖的即時路況，民眾出門前就可查看哪些路段通行速度較慢、哪些路段正在塞車，規劃最佳行車動線，或抵達會場的方法。

雙十煙火10月10日在雲林虎尾高鐵特定區施放，雲林縣府提供交通相關資訊攻略。（雲林縣府提供）

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