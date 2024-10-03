雲林縣通報71件災情4人傷 長庚醫院停電已復電

雲林縣災害應變中心今天下午4點召開第4次會議。（記者黃淑莉攝）

2024/10/03 17:04

〔記者黃淑莉／雲林報導〕山陀兒颱風今（3）日下午12點40分從高雄小港登陸，雲林截至下午5點多處沒下雨，但沿海地區風勢明顯增強，累計至今天下午4點全縣通報71件災害，以停電最多，其次是路樹傾倒、招牌掉落，其中麥寮長庚醫院11點47分停電，院方啟動備援發電機，經台電搶修已在下午1點復電，另有4人因風大跌落或被吹落的物品砸傷送醫，幸無大礙。

雲林縣山陀兒颱風災害應變中心今天下午召開第4次工作會議，由指揮官、雲林縣長張麗善主持，根據氣象預報，山陀兒已登陸，影響範圍含蓋雲林，預計明天減弱為熱帶性低氣壓，沿海陣風還是有9至10級，明天陣風降至8至9級，平均風5-6級，預估雨量150至200毫米。

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消防局表示，截至今天下午4點全縣通報災情71件，以停電最多，其次是路樹傾倒、招牌掉落等，都已陸續排除。

衛生局指出，這次颱風雲林急救責任醫院收治風災病人5人，主要集中在沿海地區，有1人因停電無法使用抽痰器送醫，其他4人分別是因風大跌傷、騎車自摔、被吹落物品割傷手部，送醫急救均無大礙。

台電雲林區處說，截至今天下午2點半，雲林累計曾停電戶數近1.8萬戶，經搶修後目前仍有2100多戶停電中，持續加派人力搶修。

會議中對於古坑鄉長林慧如提出，明天有上百名遊客預約到草嶺旅遊未取消，由於位在縣府公告危險警戒區，經災害應變中心討論，指揮官以目前應變中心仍是一級開設不得入山，請公所建議該團體取消。

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