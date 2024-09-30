山陀兒來勢洶洶 雲縣趕工大排清淤

山陀兒颱風來勢洶洶，雲林縣長張麗善等人巡視水林、口湖交界的牛挑灣大排清疏進度。（記者黃淑莉攝）

2024/09/30 14:24

〔記者黃淑莉／雲林報導〕山陀兒颱風來勢洶洶，雲林縣府、各鄉鎮市公所加強防颱整備工作，縣長張麗善今（30）日前往視察口湖、水林交界的牛挑灣大排清疏進度。張麗善表示，縣府已啟動防汛機制，除各式移動式抽水機382座已預檢完成及預布，滯洪池、抽水站前池水位都降至最低，增加容水空間，預計下午4點與各公所召開第一次颱風整備視訊會議。

上次凱米颱風口湖、水林因萬興大排潰堤、牛挑灣大排溢堤，造成嚴重淹水災情，低窪地區積水好幾天才退去，張麗善在水利處長許宏博、消防局長林文山等人陪同前往牛挑灣大排視察清淤進度，包括口湖鄉長李龍飛、縣議員黃文祥及地方多位鄉代、村長都到場關切。

黃文祥、李龍飛表示，水林、口湖位處風頭水尾，遇到颱風大雨災情最嚴重，尤其縣內多條大排都是從口湖出海，尤其牛挑灣大排在出海口處沒有水門直接通海，水道淤積達3分之2，希望縣府整條清疏，另出海口部分也要儘速解決，防止海水倒灌，否則若同時又遇潰堤或溢堤災情無法想像。

張麗善指出，牛挑灣大排轉彎處易淤積，針對瑞穗橋上游緊急清疏工程9月22日開工，目前全力趕工中，預計清疏1200公尺，清運土方約4500立方米，希望能加大通洪斷面及加速排水效率。

張麗善強調，針對防洪治水，在清疏部分過去一年經費編列6000萬元，現在增加至2.5億元，治標部分凱米颱風緊急搶修縣府如實提報，中央核定達98%約17億元，另後續短中長期治理工程縣府提報46億元也獲中央支持。

此外，為即時瞭解縣轄地區有無淹水災情，本府陸續建置水情監視及監測設備，結合雲端物聯網與AI人工智慧及大數據分析等技術，提升轄區內水情即時監控及預警能力。

張麗善說，颱風來襲縣府及各公所現已備妥砂包，低窪地區請慎防淹水並自行備妥砂包、不足處向各公所索取且勿至沿海及山區活動，以免發生危險。

預防凱米颱風溢堤情況重演，縣府加緊趕工清疏牛挑灣大排，增加通洪斷面及加速排水效率。（記者黃淑莉攝）

雲林縣府在低窪地區預布移動式抽水機。（記者黃淑莉攝）

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