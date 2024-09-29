埃及斑蚊「北漂」雲林落地生根？張麗善：完成清消嚴陣以待

國衛院監測出雲林縣北港鎮有埃及斑蚊突破「防線」，有完整族群繁衍，雲林縣府表示，23日前北港已完成全面清消，也將加強消毒作業。（雲林縣政府提供）

2024/09/29 16:37

〔記者李文德／雲林報導〕我國傳播登革熱病毒的病媒蚊有「埃及斑蚊」及「白線斑蚊」，其中埃及斑蚊根據以往監測，僅常出現在嘉義縣北回歸線以南的地區，豈料國家衛生研究院7月最新發現，埃及斑蚊「北漂」在雲林北港發現繁衍出完整群體。雲林縣長張麗善表示，已全面完成清消並嚴陣以待，今年縣內還未出現本土病例，呼籲民眾們做好防治作業，也盼國衛院盡速進行複檢。

國衛院針對北港鎮人口密集的15個里進行調查，在662個積水容器中，發現15個埃及斑蚊孳生源，採集3150隻蚊子幼蟲，鑑定有199為埃及斑蚊孑孓，更掃網捕獲雌雄成蚊各一隻，從蟲卵到成蚊完整族群樣態，埃及斑蚊已突破「防線」，在雲林繁衍，其中發現北港朝天宮周邊的5個里已有埃及斑蚊現蹤。

對此雲林縣長張麗善表示，北港鎮清潔隊8月起就針對轄內28里進行防治作業，接獲國衛院結果後再加強落實清除孳生源，本月16日更是動員對於仁和里周邊各里積水容器巡檢，更是清除84個積水容器、112個廢輪胎巡檢與打洞，23日北港鎮已全面完成清消作業。

張麗善表示，到目前為止，雲林縣今年尚未出現登革熱本土病例，但仍呼籲民眾要以最高標準謹慎防範，落實「巡倒清刷」等步驟，避免孳生病媒蚊，也盼國衛院盡速再來進行複檢。

北港鎮長蕭美文表示，預計明天將針對得北港朝天宮內部及周邊等重要建築清消；朝天宮總幹事何宗霖表示，將會配合廟方全面防蚊。

國衛院監測出雲林縣北港鎮有埃及斑蚊突破「防線」，有完整族群繁衍，雲林縣府表示，23日前北港已完成全面清消，也將加強消毒作業。（雲林縣政府提供）

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