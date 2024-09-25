看過來！拍國慶煙火美照 達人曝最佳位置在這裡

國慶煙火試放雲林縣府徵作入選作品之一，拍攝地點在吳厝橋附近。（雲林縣府提供）

2024/09/25 16:18

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雙十國慶煙火9月13日在雲林試放，吸引上萬人搶先欣賞，雲林縣府徵選試放美照，多件入選照片拍攝地點是在虎尾高鐵特定區外圍，包括虎尾天后宮、崇德國中、三和國小、虎尾夜市等，想從不同角度拍煙火美照或不想人擠人觀賞煙火的民眾可以參考。

雙十國慶煙火今年首次在雲林施放，10月10日晚上8點施放，共計41分鐘約3萬發，13日雖只試放3分鐘，但搶先觀賞民眾反應不錯，縣府表示，針對試放缺點，都著手修正改善，施放當天精彩可期。

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雲林縣國慶焰火活動籌備中心總幹事蘇建蒼指出，試放照片徵選共收到5、60件參加，每張都很精彩，且意境很美，經過專業攝影評審出20件優選作品，拍攝地點除在高鐵特定區內取景，也有不少入選作品是在虎尾天后宮、虎尾夜市、雲禾大橋、吳厝橋、崇德國中、三和國小等地拍攝。

蘇建蒼說，不同在高鐵特定區內取景，在外圍拍攝的把天后宮屋頂及周邊街景巧妙入鏡，讓煙火別具特色，而在雲禾大橋、吳厝橋取景，則把稻穗、橋梁意象入鏡，還有在崇德國中附近拍攝把農田、花生田融入，更具國慶煙火在雲林意境。

蘇建蒼表示，縣府會整理相關資訊，10月10日煙火施放前，在「國慶焰火在雲林」官網中公布最新的最佳觀賞點供參考，民眾可以選擇適合位置，也可避免人擠人。

雙十國慶煙火試放，縣府提供空拍機拍攝照片。（雲林縣府提供）

雲林縣府國慶煙火試放照片徵件入選美照之一，拍攝地點在雲禾大橋附近。（雲林縣府提供）

雙十國慶煙火試放，縣府提供空拍機拍攝照片。（雲林縣府提供）

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